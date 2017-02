Inför Tellus vs Villa : Seriesegern hägrar

Villa åker till Ekvallen i Gustavsberg för att försöka ro hem seriesegern.

Förutsättningarna inför kvällens match är väl kända. Villa har en poäng och 25 plusmål till godo på Edsbyn. Seger och rimligtvis också ett kryss räcker för serieseger.Tellus gled in i Elitserien på ett bananskal efter att Kungälv slängdes ut men har visat med flera överraskande resultat att man förtjänat sin plats i bandyns högsta serie. Det lär inte bli någon promenadseger för Villa även om man ganska givet är skyhöga favoriter.Martin Andreasson har fortfarande känningar i sitt knä men har tränat med laget. Tipset blir väl att det blir samma uppställning som mot Edsbyn. Andreasson med som reserv för att täcka upp vid utvisningar alltså.Martin Johansson har för övrigt blivit pappa under veckan. Ett megastort grattis till #24.Spelplats ikväll blir efter många turer Ekvallen i Gustavsberg. Första elitseriematchen någonsin där. Tidigare under säsongen så har det varit problem med anläggningens is efter att kylrör läckt. På fredag så ska allting förhoppningsvis vara tiptop.Vi ses på Ekvallen.