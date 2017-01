Inför Tillberga vs Villa : Matchen flyttad

Matchen mot Tillberga flyttas till ABB Arena. Ny avslagstid 18:00.

Det går snabbt i bandyns lilla värld. Här hade man precis dängt iväg en artikel om att Villa skulle möta Tillberga ute på Hubbovallens naturis och rätt som det är så möts man av beskedet att matchen flyttas till ABB Arena och kommer spelas 18:00.Får väl anta att det är vädret som ställt till det. Känns ju spontant som att den här ändringen gynnar Villa. Inomhus på bra is blir man betydligt mer svårstoppade än om matchen skulle spelats utomhus på naturis. Det blir helt andra förutsättningar nu givetvis.Trist för Tillberga att gå miste om den här förväntade publikfesten på en liten intim arena. Det blir ju inte alls samma grej inne i stora tråkiga ABB Arena eller pelarsalen som jag brukar kalla den för.En ändring lär vi få se hos Villa till den här matchen och det är att Jon Karlsson vaktar kassen efter Jesper Thimfors skada senast. Bekymmersamt med dessa skador på målvakterna. Det är ju tur att Jon nu är tillbaka från sin skada annars så hade läget varit riktigt jobbigt. Statusen på Thimfors skada är i nuläget okänd.Tillberga kämpar för att undvika kval. I nuläget ligger man på rätt sida strecket men bara en poäng före Sirius under detsamma. I fredags fick man uppleva en tung 1-2-förlust hemma mot Broberg. Revanschlustan lär säkert vara stor.2016-01-08 Tillberga vs Villa 3-82015-01-06 Tillberga vs Villa 4-72011-12-07 Tillberga vs Villa 4-82010-11-21 Tillberga vs Villa 3-82008-01-15 Tillberga vs Villa 7-3