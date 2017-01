Inför Vetlanda vs Villa : Hemmastarkt motstånd väntar

Villa åker ner till Småland för att ta sig an ett hemmastarkt och slutspelsjagande Vetlanda.

Elitserien puttrar vidare i stabil fart med bortamatch mot Vetlanda för Villas del. Vetlanda må ha en knackig säsong bakom sig men hemma i SAPA Arena är man väldigt starka. Bara en förlust än så länge. Förra veckan spöade man Sandviken med 9-4. Imponerande minst sagt.Något som inte imponerar är deras bortaspel med bara en seger på tio matcher. Det är ju därför man också ligger utanför slutspelsplats för tillfället. Förmodligen en stor missräkning med tanke på lagets fina fjolårssäsong. I nuläget skiljer det fyra tunga poäng upp till Hammarby på åttonde plats.Spelare att hålla koll på är landslagsmännen Johan Löfstedt och Joakim Andersson givetvis. Pontus Blomberg ligger delad tvåa i assistligan efter Brechen. Martin Landström blev utsedd till årets junior i fjol och så har vi Villabekantingen Tobias Nyberg på en ytterhalvsplats också.Hos Villa lär det inte vara mycket ändringar. Med Jon Karlsson tillbaka så är det bara Tobias Backman som saknas. Backman har äntligen börjat träna med resten av laget igen efter sitt diskbråck.Villa imponerade storligen mot Västerås senast. Flera spelare verkar ha en stigande formkurva just nu. Skiftningen i laget där Christoffer Norin gått ner som ytterhalv och Martin Karlsson flyttat upp på en mittfältsplats har också gett Villa ytterligare en dimension i spelet känns det som.Vetlanda borta är svårt. Känns som jag rabblar det som ett mantra inför varje match att det kommer bli svårt, men Vetlanda är ju bevisligen väldigt hemmastarka. Däremot så har ju Villa bra statistik mot dem de senaste åren med två segrar förra säsongen till exempel.För den fattige eller för den snåle så kan det meddelas att det är fri entré till matchen. Så om ni av någon anledning irrar omkring i Vetlandatrakterna ikväll så kan ni väl lika gärna gå på lite elitseriebandy. Klä på er rejält bara. Förra säsongen var det så kallt inne i arenan så att det gick isbjörnar och strök längs med väggarna.Det kan vara jag som blivit frusen på äldre dagar också.Forza Villa!2016-02-23 Vetlanda vs Villa 2-82015-12-01 Vetlanda vs Villa 2-52015-01-30 Vetlanda vs Villa 2-82014-01-09 Vetlanda vs Villa 5-62013-01-02 Vetlanda vs Villa 5-4