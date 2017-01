Inför Villa vs Bollnäs : Ännu en toppmatch

Elitserien går vidare med ännu en toppmatch när serieledarna Villa tar emot trean Bollnäs hemma i Sparbanken Lidköping Arena.

Efter några dagars vila efter segern borta mot Sandviken så är det åter igen dags för en toppmatch för Villas del. Tabelltrean Bollnäs väntar hemma i Sparbanken Lidköping Arena.Det skiljer bara en poäng mellan lagen så torsdagskvällens möte känns väldigt viktigt. Skulle Villa vinna så skiljer det tre poäng. Vinner Bollnäs så passerar man Villa. Ja ni fattar själva vidden av den här matchen. Att komma topp 2 i tabellen och få hemmafördel i slutspelet kan vara det som avgör vilka lag som möts i SM-finalen.Villa har haft bra statistik hemma mot Bollnäs de senaste säsongerna. Av de senaste nio mötena i serie och slutspel så har Villa vunnit sju och två har slutat oavgjort. Bollnäs senaste seger i Lisch härrör sig från semifinalspelet 2011.Bollnäs stoltserar med seriens hittills tätaste defensiv. Endast 44 insläppta mål på 17 matcher. Svårforcerat med andra ord. Offensivt så får Villa se upp med det långa spelet mot Patrik Nilsson som brukar skapa farligheter. Från matchen borta på Sävstaås minns vi också Bollnäs effektivitet på hörnor. De två första hörnorna sopade man in och skaffade sig ett rejält överläge.Hos Villa så spelade Christoffer Norin ytterhalv hela andra halvlek i matchen mot Sandviken. Kommer han göra det från start nu eller kommer man fortsätta ändra under matchens gång? Att Martin Karlssons tyngd kommer mer till sin rätt på mitten är det många läktarplatstränare, däribland jag själv, som tycker.Niclas Skog från Målilla kommer döma matchen. Är han verkligen mogen en sådan här toppmatch? Senast när han var i Lisch och dömde Villas match mot Gripen i slutet på december så fick vi nog uppleva säsongens virrigaste domarinsats tyvärr. Kanske blir mer lättdömt å andra sidan när det är två relativt disciplinerade topplag som möts.Förköpet av biljetter ligger i skrivande stund på 2700 sålda. Det pekar mot en publiksiffra upp emot 4000 personer. En publiksiffra värdigt ett toppmöte likt detta.2016-03-09 Villa vs Bollnäs 7-32016-03-03 Villa vs Bollnäs 8-12015-11-07 Villa vs Bollnäs 4-22014-11-19 Villa vs Bollnäs 6-62013-11-23 Villa vs Bollnäs 6-3