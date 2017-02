Inför Villa vs Broberg : Äntligen dags igen

Efter ett väldigt långt uppehåll så är det äntligen dags för lite elitseriebandy igen.

Villa tar på fredagskvällen emot tabellåttan Broberg från Söderhamn i detta seriespels sista hemmamatch. Ett lag som man har haft bra facit mot de senaste säsongerna.Sedan arenan byggdes så har Villa aldrig förlorat hemma mot Broberg. Dock så kan det ju bli lite speciellt nu när det är första matchen efter ett långt uppehåll. Många spelare har varit iväg på landslagsuppdrag medan resten fått försöka ha lite vettiga träningar på hemmaplan.Villa har till skillnad från många av de andra tippade topplagen klarat av att hålla en hög och jämn nivå i match efter match. Man har tolv raka utan förlust inför den här drabbningen. Måhända det kan ta lite tid för maskinen att komma igång nu när man inte spelat seriematch på såpass länge.Broberg ligger åtta i tabellen och har sex poäng till godo på Vetlanda på nionde plats. Det ska till ett jordskred för att laget ska tappa det försprånget och missa slutspelsplats. En framgång i så fall eftersom man inte nådde slutspel förra säsongen.2850 biljetter är sålda hittills. Tyder på en stor längtan bland supportrarna att se Villa lira igen.Vi ses i arenan.2016-02-12 Villa vs Broberg 5-42014-12-12 Villa vs Broberg 9-52014-01-11 Villa vs Broberg 6-12012-10-24 Villa vs Broberg 5-22011-11-19 Villa vs Broberg 7-3