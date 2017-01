Inför Villa vs Sirius : Falls återkomst

Efter en veckas vila så tar Villa ikväll emot Sirius hemma i Sparbanken Lidköping Arena.

Villa går in till den här matchen med tre nyuttagna VM-spelare på planen, Martin J, Brechen & Danne. Davva kom ju inte med men förhoppningsvis så tar han revansch för det genom att hänga in ett par pyttsar ikväll.Även motståndarna Sirius har tre VM-spelare i laget. Markus Kumpuoja, Teemu Määttä och Joonas Peuhkuri är alla uttagna i Finlands trupp.Annars så blir ju den här kvällen Lars Falls stora återkomst till Sparbanken Lidköping Arena. En fantastisk spelare som gjorde mycket gott för Villa både på och utanför isen under sina säsonger hos Lidköpings stolthet.En annan gammal Villaspelare, Viktor Broberg, har åter igen klivit in i Sirius trupp. För vilken gång i ordning vet väl inte han själv ens. Han hinner knappt sluta innan han gör comeback känns det som. Huruvida han kommer finnas med på planen ikväll har jag inte en susning om.Såg för övrigt en betydligt yngre Viktor Broberg näta för Villa i allsvenskt kval 2000. Då var han ung och grön. Nu har han rutin i massor och kommer säkert åter igen vara till stor nytta för Sirius.Sirius kämpar ju intensivt för att undvika elitseriekval. I nuläget ligger man under kvalstrecket men har bara en poäng upp till Tillberga och Vetlanda ovanför strecket. Så man kommer säkert sälja sig dyrt ikväll.Villa har annars haft ganska så lätt för Sirius på hemmaplan. Inne i arenan har man aldrig förlorat mot dem. Senaste förlusten var den där hemska kvalsäsongen 99/00 då det blev 4-7.Mötet i Uppsala den här säsongen slutade med en klar 8-1-seger för Villa efter en mycket bra genomförd match där man kopplade grepp om skeendet direkt.2750 biljetter är sålda till matchen i nuläget. Pekar på en publiksiffra en bit bortom 3000-strecket. Forza Villa!2016-02-16 Villa vs Sirius 8-22015-02-07 Villa vs Sirius 13-42013-12-21 Villa vs Sirius 8-32012-12-30 Villa vs Sirius 10-72012-01-03 Villa vs Sirius 6-4