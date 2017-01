Inför Villa vs Västerås : Finalrepris

Elitserien rullar vidare med ny tuff match för Villa när svenska mästarna Västerås väntar hemma i Sparbanken Lidköping Arena.

Ännu en matchdag randas och denna gång så tar Villa hemma i Sparbanken Lidköping Arena emot Västerås i en repris på förra säsongens SM-final.Det blir femte mötet den här säsongen mellan dessa två lag. Västerås vann en försäsongsmatch i Uppsala med 7-1 och World Cup-finalen med 4-1. Villa vann semfinalen i Svenska Cupen med 4-2 och så blev det ett kryss, 4-4, i elitseriemötet i ABB Arena tidigare. Där låg ju Villa under med 4-0 men lyckades knipa en poäng efter en mäktig upphämtning.Västerås något stappliga säsong hittills har ju ältats fram och tillbaks i olika medier. En bra försäsong med seger i World Cup förbyttes i flera knackiga matcher i elitserien där man för tillfället bara ligger sexa. En klar missräkning får man anta.Att det däremot finns en ohyggligt hög kapacitet i det här Västeråslaget behöver man inte tveka på. Det är ju nästan exakt samma lag som vann SM-guld i våras. Senast i helgen vann man hemma mot Vänersborg med 9-3 efter en imponerande insats. Kanske man är på gång nu.Hos Villa så är det inga förändringar på tal. Trots serieledning så har väl spelet bara stundtals imponerat. Ändå har man rett ut svåra situationer i matcherna och oftast rott hem både poäng och segrar.Det som blir viktigast för Villa är att vara noggranna och tålmodiga i sin speluppbyggnad. Tappar man tålamodet och går för snabbt till anfall så blir det ofta farliga omställningar. Det såg vi inte minst senast mot Hammarby.Mötena mellan Villa och Västerås har väl blivit lite av en klassiker. Ofta rolig och bra bandy med många mål och mycket folk på läktarna. Vi kan nog räkna med alla dessa ingredienser även denna gång.2015-10-30 Villa vs Västerås 9-32015-03-01 Villa vs Västerås 2-72014-10-29 Villa vs Västerås 4-42013-12-03 Villa vs Västerås 7-52013-02-23 Villa vs Västerås 9-4