Klar seger för Villa

Villa vann första kvartsfinalen mot Vänersborg med 7-2.

Efter oändligt mycket införsnack var det så dags för Villa och Vänersborg att braka ihop för första gången mot varann i ett slutspel. När lagen åkte ut på planen innan avslag så kokade det rejält på de välfyllda läktarna.Någon större kamp blev det väl egentligen inte. Villa var ett par nummer större än sin derbyrival denna afton. En drömstart fick man också med ledningsmål redan i tredje minuten. Lång lyftning från Brechen, mästerlig nedtagning av Davva, stenhårt inspel som Danne stötte in till 1-0. Riktigt vackert mål.2-0 dröjde till minut 17 när Davva fick läge för en sekund i straffområdet och bollen satt i nätet. 3-0 kom fem minuter senare efter att Danne tråcklat sig igenom och spelat in bollen framför mål där Joel Broberg dök upp och gjorde sitt första slutspelsmål i A-lagssammanhang.Hos Vänersborg var det mest solokörningar från Lomanov som gällde. Vid ett sådant tillfälle så lyckas han kämpa sig igenom och sopa in bollen till 3-1. Lite spänning igen för ett tag innan Tim Persson styrde in 4-1 mellan benen på sig själv på ett inspel från Danne.Danne avslutade första fyrtiofem med att smälla in en högerhörna med sista skottet före paussignal. Villas första halvlek var mycket bra, både offensivt och defensivt. Bäst av alla var Danne som var rent magisk emellanåt. Det sades ju inför matchen att han var i lysande form och det visade han verkligen.Första fem minuterna i andra halvlek så gick Villa ifrån till 7-1 genom mål av Danne och Johan. Det sistnämnda efter en hörnretur. Emil Viklund reducerade för Vänersborg till 7-2 vilket också blev slutresultatet.Villas stjärnor spelade ytterst sparsamt sista halvtimmen och vilade istället inför kommande matcher. Något som kan tyckas konstigt är att Vänersborgs stora stjärna Lomanov inte vilade utan spelade nästan hela tiden. Han var så trött så att han hängde med klubban på knäna stundtals. Lite märkligt kanske, men men.Villa genomförde denna första kvartsfinal på ett exemplariskt sätt. Tålamod i anfallen, boll på många spelare och en snudd på vattentät defensiv. Vänersborg hade ärligt talat inte mycket att komma med denna kväll.Nu njuter vi lite kort av denna seger innan vi ser fram mot ny match på lördag. Kvartsfinal 2 och denna gång med Vänersborg som hemmalag.1-0 Daniel Andersson (David Karlsson) 32-0 David Karlsson 173-0 Joel Broberg (Daniel Andersson) 233-1 Sergei Lomanov 334-1 Tim Persson (Daniel Andersson) 375-1 Daniel Andersson (Jesper Eriksson) 45+26-1 David Karlsson (Tim Persson) 477-1 Johan Esplund 517-2 Emil Viklund (Sergei Lomanov) 60Villa 1x10, Vänersborg 3x104532