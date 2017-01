Klar seger mot Sirius

Villa seglade ifrån till en klar seger hemma mot Sirius. 9-3 slutade matchen efter ledning med 3-1 i paus.

Första halvlek blev en ganska så temposvag historia där Villa bara stundtals fick fart på grejerna. En hel del felpass från båda lagen och inte särskilt många klara målchanser utan försvararna hade inga större problem att hålla tätt framför burarna.Några mål fick vi se ändå. 1-0 av Axel Ekholm på ett långskott, 2-0 av Daniel Andersson från ett läge på högerkanten och 3-0 av Martin Andreasson på en vänsterhörna. I slutet av halvleken reducerade Sirius genom Joonas Peuhkuri.Närmast ytterligare mål för Villa var Danne som missade ett friläge och Davva som hade dubbla skottlägen som till slut resulterade i hörnan som Andreasson satte. Sirius hade ett par skott utifrån som Jesper Thimfors säkert räddade.I början av andra halvlek så hade Sirius ett vasst läge till ytterligare reducering som Thimfors räddade. Spelet vände och istället för 3-2 så blev det 4-1. Norin till Danne och vidare till Davva som avslutade säkert. Ett riktigt snyggt mål. Två snabba pass och sedan avslut.Matchen öppnade upp sig en aning efter detta målet och det blev lite bättre fart på rören hos en del av spelarna. Vi fick se mycket bollinnehav av Villa och en och annan farlig omställning från Sirius till att börja med.5-1 gjorde Danne efter att urstarkt åkt sig loss från bevakningen. 6-1 kom strax därefter när Danne skickar in bollen mot Davva som vänder om och nästan liggande i luften slår in bollen i mål. Tjusigt värre. 7-1 kom också från Davvas klubba via en högerhörna.8-1 kom genom Tim Persson efter snyggt växelspel med Davva. Sirius reducerade två gånger. Först genom Viktor Broberg och sedan på straff genom Johan Jansson Hydling. Matchen sista mål gjorde Martin Karlsson när han åkte igenom och satte bollen i nät. Hans första mål för säsongen. Rättmätigt eftersom han svarade för en storartad insats.Villa höjde tempot i andra halvlek och fick rätt så skaplig snurr på spelet stundtals Ibland kanske det blev lite för lekfullt. Det skulle gärna spelas snyggt istället för effektivt men det blir ju så med såpass många artister i laget. Defensivt var det mycket stabilt matchen igenom.Ingen skimrande insats men likväl en klar seger och två nya poäng in på kontot. Nu väntar bortamatch mot Tillberga på söndag innan det är dags för VM-uppehåll.1-0 Axel Ekholm (Tim Persson) 142-0 Daniel Andersson (Martin Karlsson) 223-0 Martin Andreasson (Jesper Eriksson) 433-1 Joonas Peuhkuri (Markus Kumpuoja) 45+14-1 David Karlsson (Daniel Andersson) 495-1 Daniel Andersson (Joel Broberg) 606-1 David Karlsson (Daniel Andersson) 657-1 David Karlsson (Jesper Eriksson) 728-1 Tim Persson (David Karlsson) 768-2 Viktor Broberg (Tobias Andersson) 838-3 Johan Jansson Hydling 889-3 Martin Karlsson (Christoffer Norin) 90Villa 1x10 , Sirius 2x103230