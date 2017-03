Muhrén lämnar Villa

Efter två fantastiska säsonger så lämnar Magnus Muhrén Villas ledarstab.

2017-03-17 23:35:00

Det kan väl inte kommit som en överraskning för någon när nu Magnus efter två säsonger i Villas färger tackat nej till en fortsättning i klubben. Han har ju hela tiden haft sin familj kvar i Sandviken och pendlat till Lidköping för träning och matcher. Det blir givetvis ohållbart i längden.Han har definitivt fört in ett nytt tänk hos Villa och det känns som att både spelare och förening utvecklats under hans två år här. Ingen har väl heller glömt när han fick kliva in som spelare under sin första säsong och gjorde succé även då.Jättetrist att Magnus lämnar såklart men förhoppningsvis så kommer föreningen att kunna bygga vidare på det som han utvecklat.Någon ersättare till Magnus roll är inte utsedd i nuläget. Klart är iallafall att framgångsrika duon Johan Sixtensson och Martin Arvidsson fortsätter i Villas ledarstab.Villa tappar en bra ledare och Restaurang Italia tappar samtidigt en trogen stamgäst. Livet går vidare.Tack för allt Magnus!Villas backklippa Tobias Backman har glädjande nog förlängt med klubben.Efter två fantastiska säsonger så lämnar Magnus Muhrén Villas ledarstab.Villa har spelat färdigt för säsongen efter förlust med 4-5 mot Bollnäs i semifinal 3.Seger är det enda som räknas för Villa nu.Villa befinner sig i rejäl brygga efter lördagens förlust borta mot Bollnäs-Villa åker till Sävstaås för att försöka kvittera semifinalserien mot Bollnäs.Villa förlorade första semifinalen mot Bollnäs med 4-5 efter avgörande i sudden.Efter att ha vilat i över en vecka så är det nu dags för semifinal mot Bollnäs för Villas del.Villas tränare Johan Sixtensson ger oss lite information inför semifinalerna mot Bollnäs.Precis som förra året så kommer Villa få möta Bollnäs i SM-semifinal.