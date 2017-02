Ny storseger för Villa

Villa vann även den andra kvartsfinalen mot Vänersborg på ett övertygande sätt. 9-4 slutade matchen efter 4-1 i paus.

Precis som i torsdags så fick Villa en drömstart. Vänersborg sölar ut bollen över egen kortlinje till en hörna redan efter några sekunder. Martin Andreasson brötar in bollen till 1-0 på tredje returen efter hörnskottet. Drömstart för Villa som sagt och mardrömsstart för Vänersborg.Tim Persson gjorde 2-0 ur ingen vinkel alls innan 3-0 kom på en ny hörnretur. Denna gång genom Johan Esplund som sopade in returen på volley. Mikko Lukkarila reducerade till 3-1 innan Daniel Andersson gjorde 4-1 på en friläge efter en suverän passning av Tim.Det saknades inte chanser till fler mål för båda lagen. Vänersborg hade ett par vassa lägen men Jon Karlsson gjorde några fenomenala räddningar som höll Vänersborg på målmässigt tryggt avstånd. 4-1 var paussiffrorna.I andra halvlek var det inget som helst snack om saken. Villa drev fram i den ena anfallsvågen efter den andra mot ett hemmalag som hade det otroligt svårt. David Karlsson gjorde 5-1 helt fri efter en kalasmacka från Martin Karlsson. Då hade Danne precis innan bränt ett friläge när han trots öppet mål lyckades pricka stolpen.Reducering till 5-2 av Emil Viklund följdes direkt av 6-2 när Martin Karlsson gled igenom Vänersborgsförsvaret och satte bollen i stolpen. Returen smällde Joel Broberg in. Efter detta så var matchen helt stängd.7-2 gjorde Danne på ett läge från vänsterkanten och 8-2 gjorde Davva på straff efter att Joel brutit sig in i straffområdet och blivit fasthållen. Vänersborg reducerade två gånger om genom Joakim Hedqvist på straff respektive hörna innan Joel gjorde sitt andra mål i matchen och fastställde slutresultatet till 9-4. Förabetet av Martin Karlsson var briljant.Åter igen en riktigt bra match av Villa. Bra fart på bollen, många spelare som deltog och också ett starkt defensivt jobb. Martin Karlsson var planens gigant. Joel Broberg var också mycket vass liksom Axel Ekholm och Tim Persson. Jon Karlsson gjorde några grymma räddningar i första halvlek.Då har jag inte ens nämnt Villas stora stjärnor. som vanligtvis glänser. Det är väl just detta som är Villas styrka. Bredden i laget. I princip alla spelare kan stå för avgörande insatser. Man står inte och faller med någon enskild spelare.Nu är läget väldigt gynnsamt för att Villa ska avancera till semifinal. En seger till krävs dock och det gäller att man inte slappnar av utan visar upp samma hårda jobb och är fortsatt ödmjuka inför kvartsfinal 3 på måndag.Avslutningsvis ett jättekredd till Villasupportrarna på plats i Arena Vänersborg. Hur många kan det ha varit på plats? 1500, räcker det? Hur som helst så sopade man banan fullständigt med hemmasupportrarna från första till sista minut. Tummen upp för det.0-1 Martin Andreasson 10-2 Tim Persson (Daniel Andersson) 150-3 Johan Esplund 261-3 Mikko Lukkarila (Alexander Mayborn) 361-4 Daniel Andersson (Tim Persson) 431-5 David Karlsson (Martin Karlsson) 522-5 Emil Viklund (Sergei Lomanov) 682-6 Joel Broberg 692-7 Daniel Andersson (Martin Karlsson) 722-8 David Karlsson (straff) 773-8 Joakim Hedqvist (straff) 834-8 Joakim Hedqvist (Felix Pherson) 864-9 Joel Broberg (Martin Karlsson) 90Vänersborg 4x10, Villa 2x10: 3583