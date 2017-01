Säker seger för Villa

Villa tog en ny säker tvåpoängare när man slog Tillberga borta idag med 8-3.

Det var bra fart på grillorna från Villas sida i början av matchen. Ledningen med 3-1 efter sjutton minuter borde varit ett par mål större sett till chanserna som brändes. Det goda spelet mattades något sista kvarten. Måhända på grund av två utvisningar som gjorde att Tillberga fick mer att säga till om.Villas mål gjordes av Brechen x2 och Danne. 1-0 på vänsterhörna av Brechen. En totalchock för hela bandyvärlden att #75 satte en hörna. Fast nu var det ju inte på ett direktskott utan han tog emot bollen framför de ordinarie skyttarna innan han laddade på. 2-0 gjorde Danne på ett friläge snyggt framspelad av Tim. 3-1 gjorde Brechen på retur från målvakten. Jimmy Jansson stack emellan med en reducering för Tillberga.I andra halvlek så satte nyss nämnde Jansson ytterligare en reducering när Villa fortfarande hade en spelare fängslad vid sidan av planen. Villa utökade dock snabbt genom ett läckert mål av Johan fram till 4-2. Johan satte full fräs på mittplan och drog bort ett par spelare innan han bombade in bollen. Framför allt en av Tillbergaspelarna blev så grundligt lurad att han nog försvann in i hockeyhallen bredvid. Ett konstverk av Johan på sin 34-årsdag. Grattis maestro.Villa satte upp ett bra tempo som Tillberga hade svårt att hänga med i och målen trillade in ända fram till slutresultatet 8-3. 5-2 styrde Tim retfullt in på Johans lika retfulla lilla instick mitt i straffområdet. 6-2 satte Danne på en högerhörna. Precis som vid Brechens hörnmål så tog Danne emot bollen först innan han klappade till.7-2 var riktigt snyggt när Danne levererade en passning till Petter Björling som kom med hög fart i straffområdet och susade förbi ett antal försvarare innan han rundade målvakten och la in bollen. 8-2 kom via direktskott på en högerhörna genom Davva som nöjde sig med ett mål idag. Matchens sista mål gjordes av Tillbergas Jens Blixt.En bra dag på jobbet för Villa som kontrollerade matchen från start till mål frånsett en liten downperiod i slutet på första halvlek. Nu är Villas förlustfria svit uppe i tolv matcher och serieledningen är intakt. Man är fortfarande tre poäng före Edsbyn nu när speluppehållet träder i kraft.Kul att se Tobias Backman tillbaka i spel igen. Han matchades försiktigt men fick bland annat spela när Ludvig Johansson satt utvisad. Att han är tillbaka och inte har några känningar är det viktigaste.Nästa match för Villa blir också sista hemmamatchen i serien. Broberg står för motståndet 10:e februari.Sixtens gäng två poäng!0-1 Jesper Eriksson (Daniel Andersson) 50-2 Daniel Andersson (Tim Persson) 121-2 Jimmy Jansson (Niklas Engström) 161-3 Jesper Eriksson 182-3 Jimmy Jansson (Jesper Hermansson) 512-4 Johan Esplund (Jesper Eriksson) 552-5 Tim Persson (Johan Esplund) 652-6 Daniel Andersson (Jesper Eriksson) 672-7 Petter Björling (Daniel Andersson) 742-8 David Karlsson (Martin Karlsson) 793-8 Jens Blixt (Måns Engström) 80Tillberga 4x10, Villa 3x10322