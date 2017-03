Säsongen är över

Villa har spelat färdigt för säsongen efter förlust med 4-5 mot Bollnäs i semifinal 3.

Villa tvingades till en förändring inför den här matchen som skulle bli säsongens sista. Martin Andreasson hade insjuknat och kunde inte spela. Hans plats i truppen togs av William Arvidsson.Villa startade matchen storstilat. Med stor aggressivitet och högt tempo så körde man över Bollnäs första kvarten. 1-0 kom efter en minut av Petter Björling. Efter två minuter fick Villa straff efter att Johan Esplund blivit upphakad. David Karlsson sköt straffen i ramen. Efter tre minuter sköt Daniel Andersson ett skott i stolpen.Några minuter senare så drog Davva till bollen på volley efter en lyftning av Jesper Eriksson men Bollnäs målvakt räddade storstilat. Kort därefter var Danne igenom på kanten men la bollen utanför. Trots Villa fantastiska öppning av matchen så kände man en fara att alla de missade målchanserna skulle kunna bli kostsamma.Så blev det också. Bollnäs visade sig vara lika effektiva i den här matchen som i de tidigare. Första chansen innebar 1-1 efter 16 minuter. Ett inspel från kanten, en styrning och mål. Kvitteringen gjorde att matchen ändrade karaktär. Villas självförtroende från inledningen naggades en del och resten av halvleken blev jämnare.Bollnäs gjorde 1-2 efter en halvtimme medan Villa fortsatte att missa de lägen som dök upp. Danne var den som var närmast. På ett utkast från Jesper Thimfors kom Danne en mot en, drog sig fram till fritt skottläge rakt framifrån men det blev bara en hörna av det hela. 1-2 i paus.Villa kvitterade tidigt i andra halvleken när Axel Ekholm snyggt styrde in ett frislag. Axels första slutspelsmål i Villatröjan. Mycket välförtjänt för honom. Han sliter och kämpar hela tiden och är väldigt framåt med sin vassa skridskoåkning.Matchen blev mållös under tjugo minuter efter Villas kvittering. Bollnäs ägde mer boll och var farliga i sina attacker. Framför allt när man kom runt på kanterna. Många hörnor skapades men brändes. Villa försökte enträget ta sig fram centralt i sina attacker där Bollnäs var väldigt starka.Till slut så bröts dödläget i matchen när Bollnäs gjorde 2-3 och 2-4 i matchminut 75 och 77 genom Christian Mickelsson. Två snarlika mål där långa genomskärare friställde honom. Villa tog timeout efter 2-4 och var tvungna att chansa lite. Därför minskade man på backlinjen, Tobias Backman fick kliva av, och man satsade allt framåt.Danne gjorde 3-4 på ett långskott i matchminut 84 och Villa fick närkontakt igen. Tiden gick och när det började kännas rejält hopplöst så klev Johan iväg på en soloraid som slutade med att han blev hakad i straffområdet med ny straff som följd. Martin Johansson skickades fram som straffskytt och satte bollen säkert i mål.Nu kokade det i arenan men tyvärr bara för en kort stund. En minut efter kvitteringen så avgör Bollnäs genom Patrik Nilsson som höll sig framme på ett frislag när Villalaget inte riktigt var vakna. Villa gjorde ett sista försök på övertid men slaget var förlorat. Snopet så klart efter att man kämpat sig upp från 2-4.Villa gjorde sin bästa match i semifinalserien och kunde faktiskt ha avgjort matchen första kvarten men ändå så saknades det en del. Ett par viktiga spelare kom inte upp i den nivå som krävdes för att kunna rå på Bollnäs. Man verkar ha missat sin formtoppning helt enkelt. Samtidigt som Bollnäs verkligen lyckats med detta. Spelare som Hellmyrs och Berlin verkar vara i storslag till skillnad från förra säsongens semifinaler.Det har snackats mycket om att Bollnäs läst sönder Villa men jag vet inte riktigt. Jag tror mer på det här med formen. Bollnäs har verkligen prickat rätt. Det har inte Villa gjort. Första matchen blev också lite avgörande. Villa ledde ju faktiskt med 1-0, 2-1 och 4-3 där. När den matchen förlorades så gav det Bollnäs ett momentum i den här semifinalserien. Villas goda självförtroende sjönk och Bollnäs självförtroende stegrades.Sedan så har det också varit en otrolig skillnad i effektivitet. Villa har strösslat målchanser omkring sig i match 1 och 3 medans Bollnäs varit i stort sett obevekliga när tillfällena dykt upp. Man vinner inte semifinaler genom att sätta var femte målchans som Villa gjort.Nåväl, 0-3 i matcher går inte att snacka bort. Bollnäs blir hyperfarliga i en final. Lite jobbigt att Villa inte kommer vara där efter den fantastiska säsong man har bakom sig. Seger i Svenska Cupen, final i World Cup och seger i Elitserien. Det kändes som att det var nu som SM-guldet äntligen skulle komma till Lisch, men icke.Kanske gjorde Villa fel som inte valde SAIK på sin halva? SAIK:s öppnare bandy kanske skulle ha passat bättre än det vansinnigt täta Bollnäs. Näe förresten, vi lägger ner det där nu. Det som är gjort är gjort och går inte att ändra på.Slutligen, 4251 åskådare dök upp i arenan trots underläge med 0-2 i matcher och stöttade Villa ända fram till slutsignalen. Vackert så.Tack Villa för en fantastiskt fin säsong.1-0 Petter Björling (Tim Persson) 21-1 Ville Aaltonen (Per Hellmyrs) 171-2 Marcus Ståhl (Samuli Helavouri) 312-2 Axel Ekholm (Tim Persson) 532-3 Christian Mickelsson (Daniel Berlin) 752-4 Christian Mickelsson (Per Hellmyrs) 773-4 Daniel Andersson (Petter Björling) 844-4 Martin Johansson 894-5 Patrik Nilsson (Per Hellmyrs) 90: Villa 1x10, Bollnäs 4x104251