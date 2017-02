Seger i omstarten

Efter det långa VM-uppehållet så besegrade Villa gästande Broberg med 4-1.

Första halvlek var väl inget mästerverk direkt. Lite trögt tempo och en hel del felpassningar från Villas sida.Starten på matchen kunde man dock inte klaga på. 1-0 redan efter 31 sekunder genom Tim Persson. Broberg kvitterade på hörna genom Jonas Nygren innan Daniel Andersson gjorde 2-1 på passning från David Karlsson.Målchanserna i första halvlek var lätträknade. Broberg hade en del farliga omställningar men Jon Karlsson i Villas mål agerade säkert de gånger han behövde ingripa.Det var bättre fart på Villa i andra halvlek. Även om det var lite rost i maskineriet efter det långa uppehållet så är Villa såpass starka att man till slut maler ner motståndet. Så även i denna match.I matchminut 58-59 så dubblade Villa sitt målskytte med två snabba mål. Först 3-1 på en hörnretur genom Johan Esplund och direkt på det 4-1 genom Axel Ekholm efter ett instick från Martin Karlsson när en spelare i Broberg sölade med att ställa offside.I och med detta ryck så var matchen i stort sett avgjord och frågan var bara hur stor segern skulle bli. Det blev faktiskt inga fler mål utan 4-1 blev slutresultatet.Det saknades dock inte chanser till fler mål för Villa. Man brände några helt otroliga lägen i andra halvlek där det skulle passas och göras väldigt snyggt istället för effektivt. Hade matchen varit jämn målmässigt så hade nog avsluten suttit kliniskt kan man anta.På slutet blev det lite kaosigt när Robin Redin i Broberg skickar ut Martin Andreasson över sargen och in i reklamskyltarna. Det blev aningen tumultartat när spelare från de båda lagen stod och knuffade på varann som i den värsta krogkö samtidigt som domarna gav sig in i smeten och försökte stilla det flödande testosteronet hos de värsta hetsporrarna.Efter långa diskussioner så enades domarna till slut om att Redin skulle få syna det röda kortet. Andreasson linkade ut i omklädningsrummet efter att ha landat olyckligt på sargen. I nuläget så är han osäker startande i seriefinalen mot Edsbyn på söndag. Himla trist i så fall. Tur att Tobias Backman tillfrisknat och kan kliva in istället.Till slut så blev det två säkra poäng för Villa. Spelet glänste inte men man är så urstarka att man vinner sina matcher i alla fall. Laget har verkligen gjort en imponerande säsong hittills. Broberg gjorde en riktigt bra första halvlek men orkade inte riktigt i andra.Nu tar vi sikte mot Edsbyn på söndag.1-0 Tim Persson (Christoffer Norin) 11-1 Jonas Nygren (Robert Dammbro) 202-1 Daniel Andersson (David Karlsson) 373-1 Johan Esplund 584-1 Axel Ekholm (Martin Karlsson) 59Villa 3x10, Broberg 3x10 + lindrigt matchstraff3468