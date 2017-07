Silly Season 2017/18: Jensen klar - truppen klar

Villas säsong är nu över och rykten om övergångar och kontraktsförlängningar börjar så sakteliga ta fart. Ett antal spelare sitter på utgående kontrakt samtidigt som man tittar på förstärkningar utifrån. Silly Season brukar innehålla mycket rykten och lite sanning, så glöm inte den omtalade nypan med salt!



KLARA NYFÖRVÄRV



Felix Pherson, halv/mittfältare – IFK Vänersborg

3/4 - Felix Pherson är Villa Lidköpings första nyförvärv inför den kommande bandysäsongen. 23-åringen som senast spelade i IFK Vänersborg har skrivit på ett kontrakt som är utformat på 2+1 år.



William Arvidsson, mittfältare/anfallare – Villa J20

4/5 - Ett ettårigt junioravtal har tecknats med William Arvidsson som därmed kommer att tillhöra A-truppen fullt ut den kommande säsongen.



Mikael Borstner, ass. tränare – IF Boltic

11/5 - Borstner, som de senaste åren varit huvudtränare för IF Boltic, kommer att ersätta Magnus Muhrén i ledarstaben i den kommande säsongen.



Nikolai Jensen, anfallare - Stabaek

2/7 – Idag presenterades den norske VM-skytteligavinnaren på en presskonferens i Smögen. Anfallaren blir den sista pusselbiten i årets 18-mannatrupp och kontrakt sträcker sig över 1+2 år.





KLARA FÖRLUSTER



Magnus Muhrén, ass. tränare – Sandvikens AIK

17/3 - Efter två år som ”players manager” har Magnus Muhrén bestämt sig för att lämna Villa Lidköping. Ny adress är Sandviken och rollen som huvudtränare.



Daniel Andersson, anfallare – Avslutar karriären

20/3 – ”Danne” väljer att lägga skridskorna på hyllan och avsluta karriären. Då det är snudd på omöjligt att i ord beskriva känslan kring detta väljer vi att avstå…



Philip Florén, anfallare – IFK Motala

17/4 – 21-årige Philip, som var utlånad till Tillberga den gångna säsongen, satt på ett utgående kontrakt och har nu valt att skriva på ett tvåårsavtal med Motala.



Christian Älvegran, halv – Time out

4/5 - Christian tar en time out från bandyn det kommande året då han flyttar till USA.



Elias Gillgren, back – IFK Motala (Lån)

4/5 – Den unge försvararen lånas ut till nykomlingarna Motala under den kommande säsongen.



Anton Sandsjö, målvakt – Sandvikens AIK

24/5 - U21-landslagsmannen, som var utlånad till Nitro/Nora föregående säsong, har skrivit på ett tvåårskontrakt med SAIK.





EVENTUELLA NYFÖRVÄRV



-



EVENTUELLA FÖRLUSTER



-



AVFÄRDADE RYKTEN IN



Martin Landström, mittfältare/anfallare – Vetlanda BK



Jesper Jonsson, mittfältare – Hammarby IF



AVFÄRDADE RYKTEN UT



-



FÖRLÄNGDA KONTRAKT



Ludvig Johannson, back – 2 år

12/1 - Ludvig Johansson har gjort stor succé i Villa den här säsongen från sin ovana backposition. Han har nu belönats med ett nytt tvåårskontrakt som sträcker sig fram 31 mars 2019



Jon Karlsson, målvakt – 1 år

14/2 - Klubben och Jon, som hade ett optionsår i sitt tidigare avtal, har kommit överens om en förlängning av kontraktet ytterligare ett år. Därmed har klubben två målvakter kontrakterade för kommande säsong.



Tobias Backman, back – 1 år

17/3 – Grängessonen har kritat på ett nytt kontakt med klubben som sträcker sig över kommande säsong.



Petter Björling, halv – 2 år

26/3 - Petter och klubben har kommit överens om ytterligare två år. Trots att han bara är 25 år var den nyss avslutade säsongen Petters sjunde i Villa.



Tim Persson, mittfältare – 3 år

5/4 - Nu är det klart att Tim Persson och föreningen kommit överens om en kontraktsförlängning på tre år.



Jesper Eriksson, mittfältare – 3 år

11/4 - Jesper, som fyllde 33 år i september, och Villa Lidköping har kommit överens om ett nytt treårskontrakt.





UTGÅENDE KONTRAKT (optionsår inom parantes)



-



TRUPPEN 2017/18 (kontraktslängd inom parantes)



#88 Jesper Thimfors (17-18)

#79 Jon Karlsson (17-18)



#22 Martin Andreasson (18-19)

#24 Martin Johansson (17-18)

#8 Ludvig Johansson (18-19)

#11 Tobias Backman (17-18)



#92 Petter Björling (18-19)

#19 Christoffer Norin (17-18 (+1))

#9 Felix Pherson (18-19 (+1))



#12 Tim Persson (19-20)

#75 Jesper Eriksson (19-20)

#7 Joel Broberg (17-18)

#91 Johan Esplund (17-18)

#6 Martin Karlsson (17-18)

#XX William Arvidsson (17-18)



#21 Axel Ekholm (17-18)

#10 David Karlsson (18-19)

#XX Nikolai Jensen (17-18 (+2))



Utlånade

#41 Elias Gillgren (17-18)



Tränare/ledare

Johan Sixtensson, huvudtränare (17-18)

Martin Arvidsson, ass.tränare (17-18)

Mikael Borstner, ass.tränare (17-18)

Martin Berggren, målvaktstränare

2017-07-02 14:31:21

