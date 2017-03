Suddenförlust i första semin

Villa förlorade första semifinalen mot Bollnäs med 4-5 efter avgörande i sudden.

Villa fick en bra start i den första semifinalen när Daniel Andersson gjorde 1-0 efter ett par minuter spel. Efter en kvittering av Oskar Olsson så återtog Villa ledningen genom Johan Esplund efter snyggt förarbete av Martin Karlsson.Bollnäs klev lite högre upp än vad man hade förväntat sig på förhand. Samtidigt så hade Villa för dåligt bolltempo. Att man inte spelat match på över en vecka märktes lite grann. Man kändes aningen ringrostiga.Första halvlek blev ganska så händelsefattig och förutom ett lass med hörnor för båda lagen så skapdes det inte så många chanser, 2-1 i paus.I andra halvlek så vände Bollnäs relativt snabbt till 2-3 genom mål av Oskar Olsson och Anders Spinnars. Det sistnämnda målet på hörna.Villa kom igen och gjorde en bättre andra halvlek än den första. Två snabba mål av Daniel Andersson vände matchen till 4-3-ledning för Villa. 3-3 efter bra förarbete av Tim Persson. Vid 4-3 så fick Axel Ekholm en passningspoäng.Tyvärr så varade inte ledningen speciellt länge utan Bollnäs kvitterade till 4-4 genom Patrik Nilsson. Ett riktigt klassavslut av gästernas anfallare.Det blev inga fler mål under ordinarie speltid utan matchen gick till förlängning. Där var Bollnäs det bättre laget och till slut så kunde Patrik Nilsson avgöra med ett vinkelskott som smet in vid ena stolpen.Nu är det då Bollnäs som sitter i förarsätet i den här semifinalserien. 1-0 i matcher och en hemmamatch på Sävstaås på lördag kväll som väntar.Jobbig förlust givetvis men det är ingen idé att hänga med huvudet för mycket. Villa kan mycket väl vinna borta mot Bollnäs. Det har de gjort så sent som förra säsongen, men då måste hela laget höja sig ett snäpp om så ska ske.1-0 Daniel Andersson (Jesper Eriksson) 41-1 Oskar Olsson (Daniel Berlin) 102-1 Johan Esplund (Martin Karlsson) 132-2 Oskar Olsson (Samuli Helavouri) 532-3 Anders Spinnars (Per Hellmyrs) 553-3 Daniel Andersson (Tim Persson) 664-3 Daniel Andersson (Axel Ekholm) 684-4 Patrik Nilsson (Samuli Helavouri) 744-5 Patrik Nilsson 102Villa 1x10 , Bollnäs -4314