Tellus vs Villa på Ekvallen

Ekvallens IP i Gustavsberg blir elitseriearena för en match.

Efter många turer så verkar det nu vara helt bestämt att Villas bortamatch mot Tellus i sista omgången 17 februari kommer spelas på Ekvallens IP i Gustavsberg.Anledningen till att det blir denna spelplats är för att det är den enda bandyarena i Stockholmsområdet förutom Zinken som har belysning godkänd för elitseriespel.Ekvallen som i normala fall har allsvenska Gustavsbergs IF Bandy som hemmalag har ett publikrekord på 2100 åskådare från VM 2001. Nuvarande publikkapacitet är 1500. Arenan byggdes 1949 och har haft konstfruset sedan 1997.Ingen har väl missat cirkusen angående vart denna match skulle spelas. Tellus ville ju först lägga sin hemmamatch i Lidköping men efter protester från flera andra elitserielag så fick man ge upp de planerna.I ursprungsplanerna av flytten av matchen till Lidköping ingick också att Villa gick med på att åka till Kalix på annandagen. Tellus sportchef Patrik Järmens är inte alls nöjd med hur ärendet skötts.- De som var med och drog igång karusellen fick kalla fötter och ändrade sig. Det tycker jag är för dåligt, säger han till NLT.Självklart så kommer detta innebära en ekonomisk smäll för Tellus också. Istället för tusenfaldig publik i Lidköping så blir det nu en match med något hundratal på läktaren istället.Ekvallen it is alltså. Kan vara värt ett besök.