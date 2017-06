Villa möter Hammarby i premiären.

Villa inleder mot Hammarby

Villas första match i elitserien 2017/2018 blir hemma mot Hammarby.

De första omgångarna av nästa säsongs elitserie har blivit officiella. För Villas del handlar det om hemmamatch mot Hammarby i premiären. Fredag 27 oktober brakar det loss inne i arenan inför snudd på full salong förmodligen.



Onsdag 1 november spelar Villa sin andra match och det blir borta mot Tillberga i Västerås. På annandagen kommer Villa spela hemma mot västsvenska rivalen Vänersborg.



Hela spelprogrammet väntas presenteras på måndag.



De omgångarna som är släppta hittills ser ut som följer enligt Bandyförbundets hemsida.



UTBRUTEN PREMIÄRMATCH :

25/10 Västerås SK - Bollnäs GIF



OMGÅNG 1 :

27/10 Bollnäs GIF - Vetlanda BK

27/10 Broberg/Söderhamn IF - TB Västerås

27/10 IFK Vänersborg - Edsbyns IF

27/10 IK Tellus - IK Sirius

27/10 Villa Lidköping BK - Hammarby IF

27/10 Västerås SK - Kalix Bandy

29/10 Sandvikens AIK - IFK Motala

29/10 TB Västerås - Kalix Bandy



OMGÅNG 2 :

31/10 Edsbyns IF - Broberg/Söderhamn IF

1/11 Hammarby IF - Sandvikens AIK

1/11 IFK Motala - IK Tellus

1/11 IK Sirius - Bollnäs GIF

1/11 Kalix Bandy - IFK Vänersborg

1/11 TB Västerås - Villa Lidköping BK

1/11 Vetlanda BK - Västerås SK



ANNANDAGEN 26 DECEMBER:

26/12 Edsbyns IF - Bollnäs GIF

26/12 Hammarby IF - IK Tellus

26/12 IFK Motala - Vetlanda BK

26/12 Kalix Bandy - IK Sirius

26/12 Sandvikens AIK - Broberg/Söderhamn IF

26/12 TB Västerås - Västerås SK

26/12 Villa Lidköping BK - IFK Vänersborg

2017-06-06 23:30:00

Villas första match i elitserien 2017/2018 blir hemma mot Hammarby.Fem Villaspelare har fått plats i P19-landslagets observationstrupp inför kommande säsong.Villa har gjort klart med Mikael Borstner som ny assisterande tränare.Viktiga kuggen Jesper Eriksson har skrivit på ett nytt treårskontrakt med Villa.Villas evighetsmaskin på mittfältet Tim Persson har skrivit på ett nytt treårskontrakt.Villa presenterade idag sitt första nyförvärv för kommande säsong. Det rör sig om Felix Pherson, senast hos derbyrivalen Vänersborg.Villas nummer 92 Petter Björling har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt.Villas supertalang Joel Broberg har blivit utsedd till årets junior i svensk bandy.Villas nummer 83 lägger skridskorna på hyllan.Villas backklippa Tobias Backman har glädjande nog förlängt med klubben.