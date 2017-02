Villa klara för semifinal!

Villa är klara för semifinal efter 5-2 mot Vänersborg i den tredje kvartsfinalen.

Vi fick se en ändring i Villas lag till den här matchen och det var att Jesper Thimfors vaktade kassen för första gången på över en månad efter sin skada. Tungt för Jon Karlsson att bli sidsteppad efter sin stormatch senast men samtidigt är det ju bra att få igång Thimfors också.I de två första kvartsfinalerna så fick Villa tidigt utdelning och utnyttjade sina chanser på ett bra sätt. Så blev det inte riktigt i den här matchen. Fram till matchminut 17 så hade Villa haft tre ramträffar. Istället så blev det Vänersborg som tog ledning efter 18 minuter genom Mikko Lukkarila.Villa kom snabbt igen och efter 21 minuter så var det kvitterat när Martin Karlsson drev fram som en lastpråm i mitten av banan och avlossade ett skott. Bollen gick i mål via David Borvalls nävar. Äntligen sköt Martin när han kom i bra läge. Som vi väntat på detta.Fem minuter senare så var Villa i ledning när Petter Björling rakade in en retur. Villa hade ett ganska stabilt grepp om matchen här och var bara ytterligare en ramträff från att utöka ledningen. Fyra träffar i virket i första halvlek. Istället så kom 2-2 med ett par minuter kvar av halvleken när en Villaspelare ramlade och gav fri gata till Alexander Zitouni att sätta bollen i mål.Hade Villa satt sina lägen på ett liknande sätt som i de två första matcherna så hade man haft en klar ledning i paus. Nu gjorde man inte det och istället så var det likaläge efter första halvlek.Direkt i början av andra halvlek så hade Villa bra med glidmedel under grillorna. Man höjde tempot rejält och gick på ett par minuter ifrån till 4-2. Först 3-2 på en hörnretur av Johan Esplund och sedan 4-2 på ett friläge av Daniel Andersson efter att Jesper Eriksson stått för en briljant framspelning.Villa hade även chans att göra 5-2 på straff men David Karlsson missade två gånger om. Först sköt han i ribban, femte ramträffen för kvallen. Borvall bedömdes ha tjuvat ut från linjen och straffen gick om. Då sköt Davva på Borvalls benskydd och matchen levde vidare.Vänersborg flyttade upp folk och satte hög press på Villa. Man var ju tvungna att chansspela lite grann och skapade en hel del nästanlägen inne i Villas straffområde. Villa drog på sig flera utvisningar och hade vid ett tillfälle tre spelare fängslade i utvisningsbåset.Vänersborg fick en straff efter 71 minuter och en rejäl chans att få närkontakt i målprotokollet. Joakim Hedqvist sköt straffen men Jesper Thimfors chansade rätt och räddade storståtligt till en resultatlös hörna. Med spel i numerärt underläge så fick Villa mestadels försvara sig och gjorde det bra. Vänersborg hade mycket boll men hade svårt att komma till klara lägen.På slutet kändes det som att Villa skulle klara av det och i ett omställningsläge när Vänersborg desperat flyttade upp så kunde Johan Esplund soloåka in med bollen till slutresultatet 5-2.Det blev en rätt så skön slutspelsmatch och en riktigt tuff derbyfight av det här precis som vi hade förväntat oss från match ett egentligen. Massor med nerv och kamp och känslor. Vänersborg gjorde sin klart bästa match i kvartsfinalserien och gav det en chans men rådde ändå inte på Villa till slut.Nu får Villa spelledigt tills onsdag i nästa vecka då man spelar första semifinalen hemma i arenan. Motståndare är inte klart. I nuläget är det fördel Bollnäs som leder med 2-1 i matcher över Hammarby0-1 Mikko Lukkarila (Sergei Lomanov) 191-1 Martin Karlsson (Jesper Eriksson) 212-1 Petter Björling 272-2 Alexander Zitouni (Emil Viklund) 413-2 Johan Esplund 494-2 Daniel Andersson (Jesper Eriksson) 545-2 Johan Esplund 90+4Villa 1x5 3x10, Vänersborg 1x5 4x104196