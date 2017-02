Villa mot Vänersborg i kvarten

Villa valde derbyrivalen Vänersborg som motståndare i kvartsfinalspelet.

Det var överraskande för en del som trodde att Villa skulle välja Broberg men det fanns också en del indikationer att det ändå skulle bli Vänersborg till slut och så blev det ju också.Man valde även Bollnäs på sin halva istället för Sandviken. Känns som relativt jämnt skägg mellan dessa två.Hur man än vrider och vänder på det så finns finns det för och nackdelar med båda valen men det kommer hur som helst att bli grymt intressanta matcher mot Vänersborg.Villas kvartsfinaler spelas följande datum.Torsdag 23 februari Villa vs VänersborgLördag 25 februari Vänersborg vs VillaMåndag 27 februari Villa vs VänersborgTorsdag 2 mars Vänersborg vs Villa (eventuellt)Lördag 4 mars Villa vs Vänersborg (eventuellt)Alla kvartsfinalerna ser ut som följer.Villa vs VänersborgBollnäs vs HammarbyEdsbyn vs BrobergSandviken vs VästeråsLåt allvaret börja.