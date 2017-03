Villa nollat på Sävstaås

Villa befinner sig i rejäl brygga efter lördagens förlust borta mot Bollnäs-

Villa var inte med alls i starten på den här matchen. Bollnäs gick ut med hög press och full fart på rören och Villa verkade inte alls vara beredda på detta.Efter sex minuter så ledde Bollnäs med 2-0 efter mål med 41 sekunders mellanrum. Rena chockstarten givetvis och Villa fick ta en tidig timeout.Det goda självförtroendet kändes som bortblåst och istället kändes Villas spel ängsligt, omständigt och fasligt tempofattigt.Ett backhandavslut utanför av Johan Esplund och två misslyckade hörnor var det enda som överhuvudtaget var i närheten av Bollnäsmålet.Istället så gjorde Bollnäs 3-0 på en styrning i slutet av halvleken. Väldigt psykologiskt och det mesta kändes nattsvart vid paussignalen.Villa lyfte upp sitt spel lite i början av andra halvlek och Daniel Andersson fick en jättechans till reducering men då räddade Bollnäs målvakt Patrik Aihonen. Det var den enda räddningen han behövde göra i matchen.Efter ett tag så dog Villas försök till närkontakt i matchen ut och de enda avslut vi fick se var några långskott som missade målet plus ytterligare någon resultatlös hörna.Slutkvarten präglades av flera Villautvisningar och matchen spelades bara av egentligen till en solklar och fullständig rättvis Bollnässeger.Bollnäs har läst sönder Villas spel fullständigt och i nuläget har Villa inget motmedel att komma med. Alla verkar befinna sig i ett chockartat vakuum för tillfället.Tredje matchen spelas hemma i arenan på tisdag. Nu måste resten vinnas annars så tar den här fantastiska säsongen slut i förtid.1-0 Christian Mickelsson (Per Hellmyrs) 52-0 Per Hellmyrs 63-0 Ville Aaltonen (Per Hellmyrs) 40Bollnäs 2x10, Villa 3x102124