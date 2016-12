Villa upp i serieledning

Villa är nya serieledare efter att ha slagit Sandviken med 4-3 i fredagens toppmatch.

Villa fick en smakstart när Danne satte 1-0 redan efter två minuter framspelad av Danne som i sin tur fick bollen av Johan. Ett vrålsnyggt bandymål helt enkelt. Tripp trapp trull och så satt bollen i mål. Det blev också en snabb kvittering när Christoffer Edlund kom igen på ett instick och gjorde 1-1 helt fri.Villa började matchen riktigt bra och var nära ny ledning när Tim Persson kom igenom till höger. Han hade med sig Axel Ekholm helt fri i mitten men valde att avsluta själv. En dragning utåt i det fina läget gjorde att Othén kunde rädda till hörna. Det osade inte direkt självförtroende om Tim i det avslutningsläget. Han skulle få sin revansch.2-1 för Villa kom istället lite senare i numerärt underläge, Martin Karlsson satt utvisad. Brechen tog tag i bollen, drog sig förbi 4-5 spelare och skottpassade in i mitten där Davva med enhandsfattning kunde styra in bollen med ryggen mot mål. Mycket bra agerande av Brechen där.Den här gången fick Villa behålla ledningen ännu kortare tid när Ted Haraldsson tråcklade sig igenom Villaförsvaret nästan direkt och satte 2-2. Det fanns en del luckor här och där i Villas defensiv i första halvlek. Efter detta målet så tog Sandviken över lite och hade ett par hyfsade lägen och några hörnor som inte resulterade.När spelet jämnat ut sig igen så tog Sandviken ledningen istället när Daniel Mossberg efter 32 minuter pricksköt en isare in vid bortre gaveln. I mitt tycke fick han komma allt för nära Villas straffområde där och egentligen helt ostört både ladda och sikta. Sådana lägen missar han inte.Fem minuter senare så var det kvitterat efter stort slarv i Sandvikens straffområde. Ted Haraldsson dräller med bollen, blir pressad av Villaspelare, tappar ifrån sig nystanet och Davva nyper till direkt. 3-3 och det var bara att tacka och ta emot. Kändes riktigt skönt eftersom Davva bränt ett friläge strax innan.I andra halvlek så hade Villa ett riktigt bra läge i början när Brechen kommer igenom till höger men lyfter bollen utanför ramen. Villa var inte riktigt hundraprocentiga när man fick sina chanser och det kändes lite oroväckande i det här läget.Fanns inte mycket att vara orolig för dock. Villa började andra havlelk mycket bra. Ägde bollen och hade långa anfall. Efter 53 minuter så kommer Axel Ekholm farande mot Sandvikens straffområde, Han levererar bollen till Brechen som snyggt sätter ut den till höger där Tim kommer åkande och lyfter bollen i mål. Härlig revansch av Tim för det missade friläget i första halvlek.Sandviken hade problem i det här skeendet av matchen och tog också en timeout rätt så snart efter Villas 4-3. Strax efter timeouten så hade Villa ett jätteläge att göra 5-3 när Brechen fick skottläge inne straffområdet men Othén räddade. Det var Villa som skapade de riktigt heta lägena så här långt i matchen.Bara lite efter detta så är Axel Ekholm på väg att dra sig igenom men blir fälld. Precis på straffområdeslinjen, så nära straff men bara frislag och utvisning på Linus Pettersson för bentackling. Eller en rejäl tjottaflängare som jag själv skulle uttrycka det. Villa hade i det här läget ett rätt så rejält grepp om matchen spelmässigt mot ett ganska så rörigt Sandviken.Sedan så får man ju aldrig slappna av mot Sandviken. Det kan smälla till från ingenstans, men här hade man problem att överhuvudtaget få tag på bollen stundtals. Det trodde man ju inte skulle ske på deras egen hemmaplan. Villa spelade runt och var väldigt tålmodiga och fick sina långa anfall som man hade snackat om på förhand.Med kvarten kvar så får Sandviken en farlighet när Linus Forslund tråcklar sig igenom på kanten och in i straffområdet. Jesper Thimfors räddade både förstaskottet och returen. Sandviken flyttade upp lite folk och försökte stressa Villa. Det ledde till stora ytor när Villa väl lyckades spela sig ur den pressen. Vid ett sådant tillfälle så har Danne ett jätteläge att göra 5-3 men lyfter bollen utanför med en backhand.Det negativa man kan säga om Villa på slutet var väl möjligtvis att man vid några tillfällen blev aningen för sugna på att avgöra och började sätta lite för svåra pass. Sandviken kunde äga mer boll och komma lite närmare Villas mål. Dennis Henriksen har ett jätteläge att kvittera men lyfter bollen utanför.Sandviken pressade på rejält mot slutet men hade svårt att komma in ordnat i Villas straffområde. Föredömlig defensiv från de vitblåa. Det blev mycket inspel och skott från kanterna men hos Villa offrade sig varje spelare helhjärtat och till slut så var segern och tvåpoängaren i hamn.Riktigt ståtlig insats av Villa givetvis när man slår Sandviken på deras hemmaplan. Sättet man gör det på imponerar storligen. Tålamod i det offensiva spelet kändes som nyckeln ikväll. Defensivt var man väldigt täta och samlade i andra halvlek. Sandviken fick aldrig igång sin maskin mer än sporadiskt.Femte januari kommer tabelltrean Bollnäs på besök till Sparbanken Lidköping Arena. Svår match det också, men nu firar vi in det nya året som serieledare. Skål!0-1 Daniel Andersson (David Karlsson) 31-1 Christoffer Edlund (Dennis Henriksen) 61-2 David Karlsson (Jesper Eriksson) 192-2 Ted Haraldsson (Dennis Henriksen) 203-2 Daniel Mossberg 333-3 David Karlsson 383-4 Tim Persson (Jesper Eriksson) 54Sandviken 1x10 , Villa 2x102016