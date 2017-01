Villa vann finalreprisen

Efter en mycket bra bandymatch så stod Villa som segrare med 6-2 i kvällens finalrepris mot Västerås.

Glädjande inför matchen var att se Jon Karlsson tillbaka som målvaktsavbytare i Villas lag. Hoppas hans otur tagit slut nu. Hos Västerås var det väl inte lika muntert kan man anta eftersom tre tunga pjäser som Simon Jansson, Patrik Sjöström och Mikael Olsson missade matchen av olika anledningar.Matchen raketstartade och det stod 1-1 redan efter sex minuter spel efter mål på två vänsterhörnor. Först 1-0 till Villa genom Davva och sedan kvitterat för Västerås genom Anders Bruun.Efter detta så drog Johan på sig en utvisning och Västerås tog över spelet en aning. Man gjorde också 2-1 efter 13 minuter genom Emil Juhlén som kom helt fri i Villas straffområde på ett lyft. Lite frågetecken för vad man sysslade med i Villas mittförsvar där. I övrigt så stod man för en storstilad insats.Villas kvittering dröjde tills matchminut 27. Brechen blir fälld, domaren tecknar för utvisning, Brechen reser sig blixtsnabbt upp och levererar bollen vidare till Johan som med bra fart på grillorna susar igenom Västerås försvar och sätter 2-2. Lite protester från bortalaget som verkade tro att det var avblåst, men någon domarsignal hade ju faktiskt inte kommit. Kredd till Brechen som inte la sig ner på isen och grinade utan istället snabbt ställde sig upp och därmed undvek en avblåsning.Efter en halvtimme så var Villa i ledningen med 3-2 efter att Davva tjongat in en högerhörna. Resten av halvleken blev tempofylld med många lägen för båda lagen. Närmast för Villa var Joel Broberg som helt fri mitt i straffområde satte bollen i stolpens insida. 3-2 i paus efter en mycket bra bandymatch.Villa utökade ledningen innan fem minuter hade spelats av andra halvlek. Danne skickar in bollen framför kassen där den tar på en Västeråsspelare och går i mål. Davva var med i gröten bland spelare där men jag tror aldrig han var på bollen. Målet fick han dock och Danne fick en assistpoäng.Sedan så blev det rejält böljande spel fram och tillbaka med chanser för båda gängen. Närmast reducering för Västerås var Jonas Nilsson som klev igenom in i Villas straffområde men Thimfors stod för en bra benparad. Nästa mål blev Villas och Joel Brobergs som avslutar ett snyggt anfall genom att läckert dra bort två Västeråsare och lite fräckt sätta bollen högt vid första stolpen. Det målet hade han tjänat ihop till.Efter detta så chansspelar Västerås lite. Villa får oceaner med ytor och leker bandy resten av matchen. Man skapar massor med chanser men nästan alla missas. Davva har en raket i virket efter en hörna och luggas också på ett friläge av Bergwall. Axel Ekholm har också ett friläge som Bergwall fantomräddar. Björling har ett fritt skottläge men skjuter utanför, och så vidare och så vidare.Till slut så kommer 6-2 när matchklockan tickat upp på 90 minuter. Tim Persson blir fri efter passning från Danne och sätter bollen lågt bakom Bergwall. Matchen slutar 6-2 och merparten av de 3270 åskådarna kan jubla vid slutsignalen.En riktigt underhållande bandymatch där Västerås var bra men Villa var ännu bättre. Bästa matchen för säsongen för säsongen från Villas sida utnämner jag den till. Västerås stod upp bra och matchen fördes i väldigt högt tempo. Till slut så orkade inte de grönvita stå emot i andra halvlek. Man får också ha i åtanke vilka spelare de saknade i den här matchen. Fast det är ju inget som Villa kan göra så mycket åt faktiskt.Massor med spelare var riktigt bra hos Villa. Martin Karlsson, Joel Broberg, Petter Björling, Johan Esplund, Christoffer Norin, Tim Persson, Jesper Eriksson, you name it. Passningsspelet från Villa i den här matchen var väldigt noggrant och bra. Det var inte många bollar skänktes bort denna afton. Det enda negativa är väl att det fortfarande missas så mycket målchanser. Nu är i och för sig inte Bergwall en normal målvakt.Serieledningen är nu två poäng till Sandviken och tre poäng till Bollnäs och Edsbyn. Bollnäs tappade överraskande till ett kryss på slutet borta mot Kalix. Nu väntar Vetlanda borta på fredag för Villas del. Ännu en jättesvår match. Vetlanda är ju faktiskt obesegrade på hemmaplan.Nu suger vi det goda ur den här segern lite till och sen koncentrerar vi oss på fredagsmatchen.1-0 David Karlsson (Daniel Andersson) 41-1 Anders Bruun (Jacob Bucht) 71-2 Emil Juhlén (Tobias Holmberg) 142-2 Johan Esplund (Jesper Eriksson) 283-2 David Karlsson (Jesper Eriksson) 314-2 David Karlsson (Daniel Andersson) 505-2 Joel Broberg (Johan Esplund) 656-2 Tim Persson (Daniel Andersson) 90+1Villa 2x10, Västerås 2x103270