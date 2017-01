Villa vann i slutsekunderna

Villa kunde efter stor dramatik besegra Bollnäs på hemmaplan med 5-4.

Det blev ingen bra start på matchen för Villas del när Bollnäs tidigt tog ledningen genom Daniel Berlin på ett långskott som slank in vid Jesper Thimfors bortre stolpe.Merparten av första halvlek så var det dock Villa som hade dirigentpinnen i ett fast grepp. Ett rejält antal chanser skapades men effektiviteten fanns inledningsvis inte där. Daniel Andersson var närmast att näta med ett stolpskott. Annars så stod Bollnäs målvakt Patrik Aihonen ofta i vägen.Bollnäs hade inte mycket framåt men ett par omställningar fick man allt till. Vid ett sådant tillfälle så fick Thimfors visa att han också är en mycket bra målvakt när han med en vass benparad räddade ett skott från Christian Mickelsson.Till slut så fick Villa sin kvittering när Johan Esplund lassade iväg ett långskott som gick förbi trafiken framför mål och in i nätet bakom en förmodligen skymd Aihonen. Det är aldrig fel att skjuta. Tid 38 minuter.Villa gick till halvtidsledning med 2-1 efter att Johan skottat på nytt. Aihonen släppte en retur som Tim Persson snappade upp och med ett backhand satte bollen i mål mellan buggarna på Bollnäs målvakt. Skönt att få med sig en ledning in i paus även om den borde varit lite större.Andra halvlek blev jämnare spelmässigt eftersom Bollnäs klev upp en aning i banan och uppträdde mer agressivt. Villa hade en boll inne i nätet efter att Davva sidledspassat till Martin Karlsson som enkelt kunde sätta bollen i mål. Tyvärr blev Martin helt korrekt avblåst för en knapp offside. Där kunde Davva avslutat själv istället.Istället så var det kvitterat efter 58 minuter när Patrik Nilsson kunde sopa in ett inspel från kanten. Stora protester från Villa som ville ha det till offside men mål var dömt och 2-2 var ställningen. Små marginaler men så kan det vara ibland.Villa återtog ledningen ett par minuter senare när Johan levererade bollen till Danne som med en skön diagonalpassning friställde Petter Björling som smugit upp på högerkanten. Det här var Björlings första mål för säsongen. I den officiella statistiken så står han noterad på två mål men detta enbart för att han felaktigt fick sig tillskrivit kvitteringen i bortamatchen mot Västerås som egentligen Danne gjorde. Så det här var mål nummer ett för säsongen för #92.Patrik Nilsson kvitterade ännu en gång efter 71 minuter när han satte en retur efter att Thimfors räddade förstaskottet. Kändes som Villaspelarna glömde bort Nilsson lite och istället rusade lite väl hårt på Pär Törnberg som hade skottläget.Med 79 minuter spelade så bjöd Johan oss på lite magi när han kom farande i bra läge. Kändes som han hade skottläge flera gånger men höll i och höll i tills chansen borde varit förbi. Då i snävt läge så lyfter han vackert in bollen. Ett litet mästerverk av 91:an som var på rejält spelhumör i den här matchen.Skulle Villa hålla den här ledningen då? Nej, med ett par minuter kvar till 90 så gör Johan ett av sina få misstag i matchen när han tappar ifrån sig bollen på mittplanen. Bollnäs ställer om kvickt och Samuli Helavuori kan vackert styra in ett inspel från Mickelsson.Ett kryss skulle ha känts lite jobbigt efter alla lägen som Villa brände i första halvlek. Som tur är så har Villa som så ofta en slutforcering att lägga in i sina matcher på hemmaplan. Så också denna gång. Man tryckte tillbaka Bollnäs och ett par minuter på tilläggstid så fick man ett frislag utanför straffområdet efter att Johan blivit fälld. Snubblande nära straff där.Frislaget skjuter Martin Johansson och Aihonen gör en benparad ut till en vänsterhörna. Martin skjuter även på hörnan. Det blir full fight om returen och Bollnäs försöker lyfta undan bollen men den går ut bara till Björling precis vid straffområdesgränsen som drar på ett skott. Skottet går förbi en hel hög med desperat täckande Bollnässpelare, bollen styr på Davvas klubba och går vidare ut till vänster där Danne dyker upp och sätter segermålet med sisådär 14-15 sekunder kvar av tilläggstiden.Jättejubel och en kollektiv glädjeorgasm både bland spelare och publik. Det var väl snudd på att taket på arenan lyfte ur sitt läge här. Åter igen så säkrar Villa en tvåpoängare i absoluta slutsekunderna. Minns hemmamatchen mot Vetlanda tidigare i vinter. Lite flyt är det givetvis att få in ett segermål med såpass kort tid kvar men samtidigt fullt välförtjänt sett till hela matchen.Det förekom en del protester från Bollnäs om att det sista målet skulle varit offside men efter att ha kollat på repriser så kan det konstaeras att så inte var fallet. Davva är inte offside när Björlings skott kommer och Danne är inte offside när Davvas styrning kommer. Det ser ut att vara samma Bollnässpelare som upphäver båda offsidesituationerna för övrigt.Nu har Villa slagit båda toppkonkurrenterna Sandviken och Bollnäs på mindre än en vecka. Detta trots att man strösslat missade målchanser omkring sig som man egentligen inte borde ha råd att göra mot dessa två lag.Något som imponerar är bredden i Villa. Mot Bollnäs så gör skyttekungen Davva noll mål och passningskungen Brechen noll assist. Då kliver andra fram istället. Petter Björling gör sin bästa match för säsongen. 1+1 och är även inblandad i segermålet. Tim Persson nätar för andra matchen i rad och hans form verkar brant stigande.Johan var kanske bäst hos Villa med två mål och inblandad i ytterligare två. Christoffer Norin spelade hela matchen som vänsterhalv och visade att det är den positionen han ska ha. Dannes första halvlek är sylvass där han hela tiden oroade Bollnäs försvar. Eftersom Sandviken brakade ihop rejält mot Vetlanda så leder Villa nu serien med tre poäng före Sandviken och Bollnäs. Nog så viktiga poäng med tanke på det spelschemat Villa har framför sig. Hammarby borta, Västerås hemma och Vetlanda borta är rejält tuffa matcher.0-1 Daniel Berlin (Samuli Helavouri) 51-1 Johan Esplund (Petter Björling) 392-1 Tim Persson 432-2 Patrik Nilsson 593-2 Petter Björling (Daniel Andersson) 643-3 Patrik Nilsson 724-3 Johan Esplund (Christoffer Norin) 804-4 Samuli Helavouri (Christian Mickelsson) 875-4 Daniel Andersson (David Karlsson) 90+3