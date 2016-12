Villa vann i snöfallet

Villa vann annandagsmatchen borta mot Kalix med 6-3 efter att David Karlsson nätat fem gånger.

Det var Kalix som började den här matchen bäst i snöfallet. Man kändes riktigt pigga och gjorde också 1-0 genom ryske Bedarev. Då kändes det aningen oroligt. Underläge på bortaplan med en svårspelad is och mot ett taggat hemmalag.Oron stillades tämligen omgående när Davva klev in i handlingen och visade varför han är skyttekung. Fem mål på en kvart gjorde att Villa kunde sitta rätt så lugnt i båten efter det.Framför allt 3-1 var snyggt när Jesper Thimfors med ett snabbt utkast hittade Danne som levererade bollen vidare till en fri Davva som rundade målvakten och la in bollen.Defensivt var det väl stundtals lite viririgt och Kalix hade sina chanser och nätade också tre gånger innan paus så att det stod 3-5 på resultattavlan. Sista Kalixmålet kom med bara sekunder kvar av halvleken och gav lite nerv åt matchen. Kändes onödigt.I andra halvlek så blev det lite mer statiskt och inte lika mycket målchanser. Nästa mål skulle bli väldigt viktigt och det var Villa som gjorde det. Denna gång genom Danne som kom fri efter en underbar backhandlyftning av Johan.Efter detta så var matchen klar och det blev rätt så avslaget på slutet. Villa gjorde det man skulle och vann till slut rätt så säkert. Huvudsaken är ju att tvåpoängarna ramlar in på kontot.Effektiviteten i första halvlek var bländande från Villas sida, eller från Davvas sida ska man kanske säga. Det mesta satt med kuslig precision i nätet bakom Kalix målvakt.Defensivt så kändes det lite väl öppet vid några tillfällen. Framför allt kanske i första halvlek. Kalix kom till oroväckande många lägen men deras avslut var långt ifrån Davvaklass om man säger så.Snön gjorde det rätt så svårspelat vilket märktes ibland med lite dråpliga situationer ute på isen. Det fick bli en hel del långa lyft och det klarade Villa av bra. Man är ju inte riktigt vana vid den här typen av underlag.Kort sagt en helt ok dag på jobbet för Villa som i och med Bollnäs förlust avancerade upp till andra plats i tabellen. Kalix ligger fortsatt fastnitade i botten av tabellen.Nu väntar hemmamatch mot Gripen redan på onsdag för Villas del. Vi vet redan nu att förutsättningarna för att spela bandy kommer bli bättre då.Sixtens gäng två poång!1-0 Leonid Bedarev 131-1 David Karlsson 191-2 David Karlsson (Axel Ekholm) 201-3 David Karlsson (Daniel Andersson) 221-4 David Karlsson (Tim Persson) 262-4 Leonid Bedarev (Jimmy Berglund) 332-5 David Karlsson (Daniel Andersson) 343-5 Johan Sundqvist (Ivan Detsura) 453-6 Daniel Andersson (Johan Esplund) 65Kalix 1x10, Villa 2x10720