Villa vs Gripen : Äntligen hemmamatch igen

Efter annandagssegern borta mot Kalix så är det äntligen dags för hemmamatch igen för Villas del när man tar emot Gripen.

Hemmamatcher för Villas del är helt plötsligt en raritet. Kvällens match mot Gripen är endast den andra hemmamatchen i december.Villa klarade av bortamatchen mot Kalix på en mycket bra sätt och allt annat än seger även mot Gripen skulle vara en stor besvikelse.Davvas fem mål i all ära senast men man skulle nog vilja att fler spelare steg fram också. Tim Persson har haft det jobbigt ett tag men gjorde en riktigt bra match på annandagen. Hoppas det fortsätter så.Martin Karlssons tunga genombrott har också varit saknade på sistone. Vi har inte sett mycket av det sedan han flyttade ner och spelade ytterhalv.Gripen kommer från en derbyförlust på annandagen. 3-6 mot Vänersborg. Den förlusten sammanfattar många av matcherna under deras säsong hittills. Man har varit nära men inte räckt riktigt ändå fram.Matchen i Sparbanken Lidköping Arena förra säsongen slutade med klar Villaseger, 10-2. Vet inte riktigt vad man ska hoppas på för siffror den här gången, men seger måste vi kunna kräva givetvis.Det finns ju en tuff bortamatch mot SAIK på fredag också. Villa vill nog inte gärna bränna allt för mycket krut ikväll med tanke på matchen som stundar om två dagar.2015-12-10 Villa vs Gripen 10-22009-01-13 Villa vs Gripen 7-22007-12-30 Villa vs Gripen 12-22004-12-17 Villa vs Gripen 3-42002-11-22 Villa vs Gripen 2-3