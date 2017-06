Silly Season AFC Wimbledon 2017/2018

Välkomna till AFC Wimbledons Silly Season-sida. Vi ska försöka sammanställa de övergångar som rör Wimbledon samt de rykten vi snappar upp.

Vi följer enligt nedan alla rykten via silly season med vårt kära AFC Wimbledon. Vilka kommer vilka lämnar?



Nedan hittar ni AFC Wimbledons Silly Season säsongen 2017/2018. De senaste uppdateringarna hittar ni i rött .





Klara in:





Cody McDonald / anfallare (20170622)



En 31 åriga anfallare som varit på Neil Ardleys radar under en längre tid. Kommer närmast från Gillingham där han på ca 200 matcher gjort ca 85 mål. Spelade under en av sina sejourer med ex anfallare tillika gamla Wimbledon kapten Danny Kedwell som pratade gott om Wimbledon som klubb.



Tidigare klubbar: Dartford, Norwich City, Gillingham (lån), Coventry, Gillingham



Deji Oshilaja / försvarare (20170608)



Ännu en återvändare så välkommen tillbaka får man säga återigen och det är en spelare vi tar tillbaka med öppna armar. Den 26 åriga mittbacken gör sin andra sejour i klubben och den gång är det på en permanent övergång och inte lån då han tidigare till hörde Cardiff City. Oshilaja tog fansen med storm med sin uppoffrande spelstil och rappa löpsteg. En spelare som är bra på en mot en spelet så Paul Robinson kommer med all säkerhet bilda mittlås med Deji då han kan ta djup medens Robinson styr backlinjen.



Tidigare klubbar: Cardiff City, Newport County (lån) Sheffield Wednesday (lån) AFC Wimbledon (lån), Gillingham (lån)



Kwesi Appiah / anfallare (20170531)



De tidigare Ghananska anfallaren med födelseort Thamesmead återvänder till Wimbledon för sin andra sejour och det är en spännande spelare som välkomnas tillbaka. Den 26 åriga anfallare kommer senast från ett lån hos Viking Stavanger i den norska ligan där han svarade för två mål på elva matcher. Kwesei har sedan 2012 tillhört Crystal Palace där har han mer eller mindre varit konstant på lån under olika klubbar men nu har han satt pennan till pappret och skrivit på för Wimbledon.



Under sin förra sejour bildade han anfallspar med Jack Midson och Kwesis injektion under våren såg helt klart till att Wimbledon säkrade kontraktet. Bilägger klipp från när AFC Wimbledon tvålade dit Plymouth borta på Home Park spana in Sverige flaggan på läktaren som sagt vi är överallt!



Se länk: https://www.youtube.com/watch?v=wx5Tr-yZH2k





Tidigare klubbar: Ebbsfleet, Peterborogh United, Crystal Palace, Aldershot (lån) Yeovil (lån), Cambridge United (lån), Notts County (lån) AFC Wimbledon (lån), Reading, Viking Stavanger





Rykten in:





Jordan Turnball / försvarare (20170620)



Coventrys mittback har ögonen på sig från flera hål och Wimbledon är bara en klubba av många som visat intresse. 22 åringen som rasade ned med sitt Coventry till League Two kommer med största säkerhet att röra på sig frågan är bara vilken klubb som får stoltsera med Turnballs underskrift. Killen har meriter från Engelska U-18/U-19 landslaget



Tidigare klubbar: Southampton, Swindon (lån), Coventry





Ryan Jackson / försvarare (20170502)



Ryan har kopplats ihop ryktesvägen med Wimbledon efter att han släppts från Gillingham efter säsongsavslutningen och är free agent. Om det skulle bli aktuellt så skulle i så fall Jackson återvända för en andra sejour i klubben då han representerade klubben mellan åren 2009-2012. Lite av en favorit genom åren som man verkligen inte glömt då Jackson är en ytterback som även kan spela yttermittfältare och explosiv spelare med bra tryck i benen.



Tidigare klubbar: AFC Wimbledon, Macclesfield, Newport County, Gillingham







Avskrivna rykten in:











Klara ut:





Dominic Poleon / anfallare (20170628)



Blev en säsong med 47 framträdanden för anfallaren som värvades in från Oldham. En spelare som blandat högt med lågt men ett riktigt energiknippe när allt stämde och som med sitt inhopp kunde växla upp den där extra växeln som behövdes. Var aldrig rädd för att utmana sina motståndare vilket bifogat filmklipp visar där han snurrar upp hela Charlton backlinjen och belönades med ”Goal of the month”.



Se länk: https://www.youtube.com/watch?v=fmaDvZL3j3I



Ny klubbadress: Bradford City



Joe Bursik / målvakt (20170626)



Wimbledon förlorar ytterligare en ung målvaktstalang när nu 16 åriga Bursik lämnar för Stoke City där han skrivit på ett akademin kontrakt. Bursik skolad och framtagen då han representerat klubben sedan nio års åldern så helt klart en framtidsman som senast vaktade stolparna i U-17 EM för England där man förlorade finalen mot Spanien. Ashley Bayles vår målvaktstränare får alltså så släppa sin andra målvaktsadept då Will Mannion valde att lämna inför fjolårssäsongen och skriva på ett akademikontrakt med Hull City. I Stoke har Wimbledon sedan tidigare Ryan Sweeney så när ni tröttnat på Stoke on Trent och Peter Crouch robotdans är ni välkomna hem igen.



Ny klubbadress: Stoke City (Akademin)





Chris Robertson / försvarare (20170623)



Blev en säsong för Chris efter att han anslutit från Ross County för att mer eller mindre täcka upp för Will Nightingales långtidsskada som mer eller mindre gjorde att vi satt rejält i skiten med endast Darius Charles och Paul Robinson. Var nog ingen som direkt var förvånad när han inte fick förlängt och släpptes av klubben. Vi tackar dock för den tiden och dom minuttrarna han gjorde i den blåa tröjan.



Ny klubbadress: Swindon Town





Sean Kelly / försvarare (20170611)



Den 23 åriga mittbacken ankom från St Mirren inför säsongen som en spelare som både kunde spelare höger respektive vänsterback. Med tanke på skador på både kapten Barry Fuller samt Jon Meades spökande vader så fick Kelly en hel del speltid och jag tyckte han gjorde det riktigt bra. Tränare Neil Ardley signade den unga skotten efter en imponerande försäsong med klubben och totalt blev det 26 framträdanden innan han nu lämnar och återvänder till Skottland och Ross County.



Ny klubbadress: Ross County





Tom Elliott / anfallare (20170609)



Att han skulle lämna har varit på gång under en längre tid då hans nya agent under våren setts flitigt på Kingsmeadows läktare. Bänkades även mot slutet av säsongen trots att han var frisk och hel. Helt klart en förlust för klubben och när Tom Elliott ankom var det inte som ett komplement till Lyle Taylor utan som tredje allt fjärde forward. Killen har dock slitit hårt sedan han ankom från Cambridge och startplatsen har han verkligen förtjänat. Nu tar lämnar han för Millwall som tog klivet upp i Championship så vi får se hur Elliott lyckas på den nivån alla som sett han vet att det är en slitvarg med hög arbetskapacitet.



Ny klubbadress: Millwall



Se länk:







James Shea / målvakt (20170502)



Ny klubbadress:



Dannie Bulman / mittfältare (20170502)



Ny klubbadress: Crawley Town



David Fitzpatrick / mittfältare (20170502)



Ny klubbadress:



Dan Gallagher / mittfältare (20170502)



Ny klubbadress:



George Oakley / mittfältare (20170623)



Ny klubbadress:



Tom Beere / anfallare (20170502)



Ny klubbadress:







Rykten ut:



Jake Reeves / mittfältare (20170625)



Vår motor i laget har varit ryktenas man under en längre tid och flera av oss har väl förstått att det finns många klubbar som står på kö för 24 åringen. Gamla storspelaren Les Ferdinand numera Director of Fotball för QPR har under en längre tid spanat på Jake så jag blev lite förvånad när Bradford City visade sitt intresse och till och med lade ett bud på 150 000 pund. Allt vet att det är en rea peng och vår cylinder i den enmotoriga motorn säljer vi inte för nått reapris. Tror att detta kommer dra igång cirkusen och skulle inte bli förvånad om någon mera klubb kliver in jakten.



Ny klubbadress: Ryktas om Bradford City













Avskrivna rykten ut:









Utlånade spelare:

















Ryan har kopplats ihop ryktesvägen med Wimbledon efter att han släppts från Gillingham efter säsongsavslutningen och är free agent. Om det skulle bli aktuellt så skulle i så fall Jackson återvända för en andra sejour i klubben då han representerade klubben mellan åren 2009-2012. Lite av en favorit genom åren som man verkligen inte glömt då Jackson är en ytterback som även kan spela yttermittfältare och explosiv spelare med bra tryck i benen.Tidigare klubbar: AFC Wimbledon, Macclesfield, Newport County, GillinghamBlev en säsong för Chris efter att han anslutit från Ross County för att mer eller mindre täcka upp för Will Nightingales långtidsskada som mer eller mindre gjorde att vi satt rejält i skiten med endast Darius Charles och Paul Robinson. Var nog ingen som direkt var förvånad när han inte fick förlängt och släpptes av klubben. Vi tackar dock för den tiden och dom minuttrarna han gjorde i den blåa tröjan.Ny klubbadress: Swindon TownDen 23 åriga mittbacken ankom från St Mirren inför säsongen som en spelare som både kunde spelare höger respektive vänsterback. Med tanke på skador på både kapten Barry Fuller samt Jon Meades spökande vader så fick Kelly en hel del speltid och jag tyckte han gjorde det riktigt bra. Tränare Neil Ardley signade den unga skotten efter en imponerande försäsong med klubben och totalt blev det 26 framträdanden innan han nu lämnar och återvänder till Skottland och Ross County.Ny klubbadress: Ross CountyAtt han skulle lämna har varit på gång under en längre tid då hans nya agent under våren setts flitigt på Kingsmeadows läktare. Bänkades även mot slutet av säsongen trots att han var frisk och hel. Helt klart en förlust för klubben och när Tom Elliott ankom var det inte som ett komplement till Lyle Taylor utan som tredje allt fjärde forward. Killen har dock slitit hårt sedan han ankom från Cambridge och startplatsen har han verkligen förtjänat. Nu tar lämnar han för Millwall som tog klivet upp i Championship så vi får se hur Elliott lyckas på den nivån alla som sett han vet att det är en slitvarg med hög arbetskapacitet.Ny klubbadress: MillwallSe länk: http://www.svenskafans.com/england/afcwimbledon/tom-elliott-lamnar-afc-wimbledon-for-millwall-fc-571480.aspx Ny klubbadress:Ny klubbadress: Crawley TownNy klubbadress:Ny klubbadress:Ny klubbadress:Ny klubbadress:COME ON YOU DONS!!!

2017-06-28 22:15:00

