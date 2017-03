Souvenirförsäljning - SweDons / Nya T-shirts i lager!





En tygpåse för 100 kr Nu 85 kr plus frakt!







T-shirtsen finns i storlekarna S - M - L - XL - XXL, kostar 150 kronor plus eventuell frakt och ser ut så här:







Observera att tröjan är lite blåare än vad bilden säger.



Nyaste tillskottet på souvernirsidan är Swedons flaggan som finns i begränsad upplaga så först till kvarn. Kostnaden för denna är 150 kr plus eventuell frakt som tillkommer.







Pinsen kostar 40 kronor plus eventuell frakt och finns på bild högst upp på den här sidan. (Pinsen är beställda och kommer finnas till försäljning efter Bristol Rovers matchen 8/4)



För att beställa, mejla wimbledonred@gmail.com och skriv vad du vill ha, eventuell tröjstorlek samt namn och adress så återkommer vi med betalningsinfo. Då vi alla förutom skrivandet här på sidan har andra åtaganden i form av jobb m.m. får ni räkna med att det kan ta några dagar att få svar.



All eventuell vinst från försäljningen kommer gå till framtida SweDons-souvenirer eller aktiviteter, alternativt till





COME ON YOU DONS!!!

Vi på redaktionen har tryckt upp t-shirts och pins med SweDons-motiv. En av de senaste tillskottet är en flagga som en av killarna här på forumet tagit fram. En av Swedons flaggorna är för övrigt donerad till puben The Bricklayers Arms ute i Kingston, så finns till beskådning innan hemmamatcherna. Vårt allra senaste souvenir för 2015 är en miljövänlig tygpåse som kan användas till allt! Endast fantasin sätter sina begränsningar. Säljs i samband med pubsamlingar i Stockholm men går även att beställa via hemsidan enligt kontaktuppgifter nedan.En tygpåse förT-shirtsen finns i storlekarna S - M - L - XL - XXL, kostaroch ser ut så här:Observera att tröjan är lite blåare än vad bilden säger.Pinsen kostaroch finns på bild högst upp på den här sidan.För att beställa, mejlaoch skriv vad du vill ha, eventuell tröjstorlek samt namn och adress så återkommer vi med betalningsinfo. Då vi alla förutom skrivandet här på sidan har andra åtaganden i form av jobb m.m. får ni räkna med att det kan ta några dagar att få svar.All eventuell vinst från försäljningen kommer gå till framtida SweDons-souvenirer eller aktiviteter, alternativt till AFC Wimbledon i form av exempelvis sponsring av spelare.COME ON YOU DONS!!!

0 KOMMENTARER 6826 VISNINGAR 0 KOMMENTARER6826 VISNINGAR REDAKTIONEN

2017-03-08 11:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Wimbledon

AFC Wimbledon

2017-03-08 11:30:00

AFC Wimbledon

2017-03-07 21:00:00

AFC Wimbledon

2017-03-04 11:20:00

AFC Wimbledon

2017-02-28 16:40:00

AFC Wimbledon

2017-02-25 10:46:08

AFC Wimbledon

2017-02-23 12:58:00

AFC Wimbledon

2017-02-21 16:04:00

AFC Wimbledon

2017-02-19 12:31:00

AFC Wimbledon

2017-02-18 10:30:26

AFC Wimbledon

2017-02-14 16:00:00

ANNONS:

Vi summerar februari månad där Wimbledon avslutar månaden med en förlustfri svit på tre matcher så häng med när redaktionen tycker till.Ännu ett topplag väntar i tuff bortamatch för The Dons som visat god formWimbledon drar till North Lincolnshire för att möta topplaget Scunthorpe United.The Dons återvänder hem för en tuff match mot formstarka Walsall.2-2 slutade tisdagens möte borta mot Gillingham FC i en match som bjöd på underhållande spel men med alldeles för mycket misstag inblandat.Ny bortamatch ikväll för AFC WImbledon då man gör den korta resan till Gillingham. Nu är det upp till bevis för Neal Ardley och hans mannar att visa att The Dons håller League One klass genom att ta med sig tre poäng hem från kvällens match.AFC Wimbledons förbannelse att kunna vinna på bortaplan håller i sig. I gårdagens möte borta mot Shrewsbury Town fick man ännu en gång åka hem tomhänta efter att ha förlorat med 2-1. Ett litet glädjeämne är dock att man lyckades göra mål på bortaplan för första gången sedan den 22/10.Ännu en tuff uppgift väntar idag AFC Wimbledon när man möter ett formstarkt Shrewsbury Town på bortaplan.Jumbon Coventry besöker London men kvällen till ära så skall en gammal respekterad anfallare göra debut för gästerna och frågan är om gamla takter sitter i.