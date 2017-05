AFC Wimbledon gästar Djurgårdens IF

Rubriken antyder precis som den låter AFC Wimbledon är på besök i Sverige



Lördagen den 27/5 så finns representant på plats på Tele2 från AFC Wimbledon och The Dons Trust arena för att prata om medlemsägda klubbar inbjudna av Djurgårdens IF. Klubben är inbjuden till ett event innan Djurgårdens match mot AFC United som sparkar igång 16:00 på lördags eftermiddagen.AFC Wimbledon föddes ur The Dons Trust 2002 den 30/5 när FA kommissionen två dagar tidigare den 28/5 get Peter Winkelman och hans lakejer ett godkännande på att omlokalisera klubben från sydvästra London till norra London och staden Milton Keynes.AFC Wimbledon är en medlemsägd klubb där laget ägs av sina medlemmar och detta är ändamålet med föreläsning att klubben skall föreläsa om skapandet och föreningsdemokrati.Från The Dons Trust så kommer Matthew Breach finns på plats som är Dons Trust Board Chair member och han kommer prata om supportrarnas engagemang och hur klubben föddes.Med på föreläsning finns även en representant från FC United of Manchester vid namn Jim Brunt som kommer prata om hur den klubben föddes ur missnöjet med Glazers övertagande av Manchester U nited. Wimbledon var även inblandade i skapandet av denna Manchester klubb och Kris Stewart tidigare Chair i The Dons Trust var en viktig nyckelfigur här.Denna föreläsning är endast öppen för medlemmar till Djurgårdens IF men redaktionen här på SF har självklart representant på föreläsning för att följa vår älskade klubb på plats.: 27/5: Tele 2 Arena Stockholm13:00COME ON YOU DONS!!!