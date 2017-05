Checkatrade Trophy behåller sitt nuvarande format två säsonger framöver.

Det var med stor förvåning vi kunde ta del av fredagens uttalande från EFL vad gäller Checkatrade Trophy.

Efter att man låtit samtliga klubbar i League One och League Two röstat i frågan så kommer Checkatrade Trophy, med några små ändringar, behålla sitt nuvarande format fram till säsongen 2019/20.



Alternativen som presenterades för klubbarna inför omröstningen var följande:1.Behålla turneringen i sitt nuvarande format med några små ändringar.2.Återgå till en rak utslagsturnering bestående av de 48 klubbarna i League One och League Two.3.Överge turneringen och lyfta bort den från spelschemat helt och hållet.66,6 % av klubbarna röstade för att behålla Checkatrade Trophy i sitt nuvarande format med inledande gruppspel samt speciellt inbjudna U-21 lag från de två högsta divisionerna.Bland de klubbar som röstade för en återgång till en utslagsturnering bestående enbart av League One och League Two klubbar fanns bland andra AFC Wimbledon De ändringar som kommer träda i kraft inför nästa säsong är b.la. :*U-21 lagen kommer alltid spela borta i den inledande gruppspelsfasen*Större flexibilitet vad gäller datum för matcher så att de passar bättre in i ligaklubbarnas "ordinarie" spelscheman.*En ökning av prispengarna till sammanlagt 3 miljoner pund.*Ligaklubbarna får välja fritt vilken av sina målvakter man låter spela från start*4 av 10 utespelare skall ha startat i föregående ligamatch eller kommer att starta i nästa ligamatch ELLER tillhöra en av de 10 spelare som spelat flest liga och cupmatcher för sin klubb hittills under säsongen ELLER gjort totalt 40 eller fler matcher med A-laget och då räknas även de gånger man blivit inbytt under en match.*För U-21 lagen gäller att 6 av spelarna i startelvan måste vara under 21 år.Om detta är tillräckligt för att locka tillbaka supportrarna till arenorna när det är dags för avspark i Checkatrade Trophy återstår verkligen att se.Föregående säsong måste ju ses som ett stort misslyckande publikmässigt frånsett finalen mellan Coventry City - Oxford United som hade smått otroliga 74 434 åskådare på läktarna när den avgjordes på Wembley söndagen den 2:a april.Vi på Wimbledonredaktionen har ju som bekant ondgjort oss ett antal gånger över det nuvarande formatet och hade helst sett att man återgick till det tidigare formatet för enbart de 48 klubbarna från League One och League Two.Vi viker oss dock, i sann demokratisk anda, för majoritetens beslut och önskar The Dons lycka till när det är dags för första gruppspelsmatchen i Checkatrade Trophy säsongen 2017/18.WOMBLE TILL I DIE!