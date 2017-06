Första omgången av ligacupen 2017/18 är nu lottad.

Första omgången av Carabao Cup (ligacupen) lottad.

En föraning om att nästa säsong inte är alltför långt borta är när första omgången i ligacupen lottats.

Det blir derbydags för AFC Wimbledon då man lottades hemma mot Brentford FC.





Statusen på ligacupen kan väl diskuteras då många

I skuggan av den glamorösa FA-cupen så lever ändå ligacupen vidare och i slutändan så hägrar ju faktiskt en final på Wembley.





Nu lyckades vi ju för en gång skull få en hemmamatch i första omgången och det måste vi verkligen dra nytta av om det skall finnas en möjlighet till ett historiskt avancemang.



Matchen kommer spelas någon gång under vecka 32.

Nedan kan man se första omgången i sin helhet.



WOMBLE TILL I DIE!





Ny säsong, ny huvudsponsor och därmed ett nytt fånigt namn på ligacupen som ingen kommer ta i sin mun i alla fall.Statusen på ligacupen kan väl diskuteras då många Premier League lag väljer att lufta sina reserver och ungdomsspelare när det är dags för deras entré i cupen.I skuggan av den glamorösa FA-cupen så lever ändå ligacupen vidare och i slutändan så hägrar ju faktiskt en final på Wembley. AFC Wimbledon har ett rent ut sagt bedrövligt facit när det gäller ligacupen och har på sex försök inte lyckats ta sig till andra omgången. Det lär inte bli lättare denna säsong då vi lottades mot Brentford FC som till vardags håller till i The Championship . The Bees slutade på en 10:e plats den gångna säsongen och får därmed gälla som stor favorit när det är dags för avspark i derbyt mot AFC Wimbledon.Nu lyckades vi ju för en gång skull få en hemmamatch i första omgången och det måste vi verkligen dra nytta av om det skall finnas en möjlighet till ett historiskt avancemang.Matchen kommer spelas någon gång under vecka 32.Nedan kan man se första omgången i sin helhet.WOMBLE TILL I DIE!

0 KOMMENTARER 141 VISNINGAR 0 KOMMENTARER141 VISNINGAR LEIF VIKLUND

2017-06-17 13:49:00 2017-06-17 13:49:00

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Wimbledon

AFC Wimbledon

2017-06-17 13:49:00

AFC Wimbledon

2017-05-29 21:42:33

AFC Wimbledon

2017-05-26 22:45:00

AFC Wimbledon

2017-05-21 21:15:00

AFC Wimbledon

2017-05-16 18:47:17

AFC Wimbledon

2017-05-14 11:00:00

AFC Wimbledon

2017-05-12 14:25:00

AFC Wimbledon

2017-04-30 11:15:00

AFC Wimbledon

2017-04-22 14:15:00

AFC Wimbledon

2017-04-17 09:45:00

ANNONS:

En föraning om att nästa säsong inte är alltför långt borta är när första omgången i ligacupen lottats. Det blir derbydags för AFC Wimbledon då man lottades hemma mot Brentford FC.Vi nåddes idag av nyheten att anfallaren Tom Elliott, 26 år, går som free transfer till Millwall FC. Tom Elliott var AFC Wimbledons bäste målskytt under den gångna säsongen med sina 13 mål och blev även utnämnd till Player Of The Year av klubbens supportrar.Rubriken antyder precis som den låter AFC Wimbledon är på besök i SverigeDet var med stor förvåning vi kunde ta del av fredagens uttalande från EFL vad gäller Checkatrade Trophy. Efter att man låtit samtliga klubbar i League One och League Two röstat i frågan så kommer Checkatrade Trophy, med några små ändringar, behålla sitt nuvarande format fram till säsongen 2019/20.Hur en brokig skara från sydvästra London lyckades med det omöjliga.Vi summerar en mållös månad på bästa sätt vi kan. Det vill säga med samma ambitioner som Wimbledon avslutade säsongen med.Sista matchen för säsongen spelas mot Oldham Athletic på hemmaplan.Två matcher kvar att spela denna säsong för The Dons som idag ställs inför svårast tänkbara motstånd då man möter Bradford City på bortaplanEtt formsvagt Wimbledon jagar viktiga poäng i ingenmansland