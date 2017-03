Dominic Poleon en spelare som knackar på dörren till startelvan efter sin fina insats i veckan mot Scunthorpe

Inför: AFC Wimbledon – Bolton Wanderers

Ännu ett topplag väntar i tuff bortamatch för The Dons som visat god form



Wimbledon beger sig idag norrut till Greater Manchester för att ta sin an topplaget



Bolton har haft en liten tyngre period mod förlust borta mot ligaledaren Sheffield United och kryss i veckan hemma mot Bristol Rovers. Anmärkningsvärt är att tränaren Phil Parkinson experimenterat rejält med formationerna vilket inte heller gett någon vidare utdelning bortsett från en ynka poäng.



I mötet med Sheffield United var dom väldigt återhållsamma och färglösa och det var inget topplag som sprang ut på Bramall Lane enligt utsago från en svensk United supporter som var på plats under för helgens match.



The Wanderers hoppas väl idag kunna vända på taskig form för att jaga den så sista åtråvärda direktuppflyttningsplatsen som idag innehålls av Scunthorpe som två poäng före Bolton.



I Wimbledon som verkligen behövde vinsten i tisdags kanske inte för tabelläget men desto viktigre för grabbarnas självförtroende att det verkligen går där lagt haft en tung period sedan november med kraftigt utebliven kontinuitet. Wimbledon mönstrade även en 3-5-2 uppställning och det är tämligen kaxigt mot ligatvåan och det gav effekt.

En spelare som har kommit igång rejält igen är motorn på mittfältet



På skadefronten är ju sedan tidigare lagkaptenen och högerbacken



I Bolton så är det frågetecken på forna





The Trotters mot The Wombles, skrällvarning absolut!





Bolton Wanderers FC- AFC Wimbledon

League One

Arena: Macron Stadium, Bolton (Greater Manchester)

Datum: Lördag den 4:e mars 2017

Avspark: 15:00 BST, 16:00 svensk tid

Följ matchen på: http://www.player.afcwimbledon.co.uk/







