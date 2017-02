Inför: AFC Wimbledon – Charlton

Londonderby och måste match för The Dons när ett formstarkt Charlton gästar

Förra helgens överkörning från Sheffield United där stolta Wimbledon fick vända åter till London med 4-0 i ryggen skickade inget vidare formbesked. Matchen i sig visade ett Wimbledon där Tom Soares gjorde debut på mittfältet i ett Wimbledon som stod för en svag insats och enda spelaren som kom upp i nivå var Darius Charles som genom hela matchen fick stångas med The Blades offensiv ledd av jätten James Hanson. Första skottet på mål kom i slutminuterna av andra halvlek för The Dons det var inte mycket som stämde kan jag förtela er som såg matchen på plats från Wimbledon bortasektion.Idag behöver vi lyfta oss när vi tar emot ett formstarkt Charlton som inlett året på ett strålande sätt där man ännu inte förlorat någon match. Charlton har klättrat i tabellen tack var sin fina svit, att laget visar form talar sitt tydliga språk när man bara mött lag från den övre delen av tabellen som Bolton Millwall , Fleetwood, Southend samt Bristol Rovers det inger respekt när man plockar poäng av desssa motståndare.Laget har även värvat klokt under januarifönstret där man fick loss en hel del pengar när man sålde 19-åriga talangen Ademola Lookman till Everton för 11 miljoner pund! In har Stephy Mavididi (lån Arsenal , Nathan Byrne (lån Wigan ), Fredrik Ulvestad (lån Burnley ) samt Jay Rhys Dasilva (lån Chelsea ).Nya managern Karl Robinson som anslöt i november till The Addicks efter att han fått sparken av Peter Winkelmans Mk Scum där han huserat i sex år. Robinson har lyft Charlton och det är en duktig tränare trots sitt mörk förflutna och det kommer generera i att när han leder ut sina trupper på Kingsmeadow så kommer han mötas av burop från hemmapubliken.Wimbledon som inte förlorat hemma i ligan sedan den 29 oktober när vi gästades av topplaget Bradford behöver tre poäng idag om vi skall hänga kvar i mitten av tabellen och inte tappa uppåt. Inför dagens match skiljer det endast tre poäng lagen emellan där Wimbledon från sin tolfte plats jagar Charlton som innehar femtonde platsen. Det som skrämmer idag är att Charlton har samma fina facit som serieledaren Sheffield United när det gäller att inte förlora på bortaplan där endast tre förluster kan räknas in.Idag så kommer nyförvärvet Tom Soares att göra debut inför sina nya hemmapublik men all säkerhet. Under veckan har Wimbledon men tanke på förvärvet enligt ovan lättat på truppen när man skickat offensiva mittfältaren Tom Beere norrut till Newcastle och Paul Gascoignes födelseort Gateshead på en månads lån. Vi har sena tester på mittfältaren Dean Parrett som ihop med mittbacken Will Nightingale är åter i träning efter sina skador. Parrett testas matchdagen medens Nightingale har en bit kvar. Sedan tidigare saknas vänsterbacken Jon Meades på grund av sina vadproblem. Med tanke på förra veckans insats mot United så vore det illa om vi ställde samma elva på mattan med tanke på insatsen, bättre kan vi!League OneKingsmeadow, LondonLördagen den 11:e februari 201715:00 BST, 16:00 svensk tideller utan ljud på: http://stadium.wimbledonstadium.com COME ON YOU DONS!!!