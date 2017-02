Inför: AFC Wimbledon – Coventry City

Jumbon gästar och tre poäng skall bara inkasseras idag, eller Ardley?

Efterdyningarna blev omfattande från lördagens ligamatch i derbyt mot Charlton där vi lyckades rädda en poäng på övertid. Gästernas manager Karl Robinson närvaro med sitt dunkla förflutna satte många känslor i gungning hos hemmafansen så nu är flera incidenter rapporterade till förbundet.

Först och främst så räddade anfallaren Tom Elliott Wimbledon med sitt 1-1 mål i den 92:a matchminuten. I samband med firandet så drog han på sig sitt andra gula kort för dagen så Tom Elliott finns inte med i dagens trupp tack vara domare Carl Boyeson.

Största snackisen är helt klart bemötandet mot Charltons tränare Karl Robinson som har ett förflutet MK som tränare för laget mellan åren 2010-2016. Robinson hade sällskap in på planen av Wimbledon tränare Neil Ardley allt för att undvika någon form av skärmytsling. Detta hindrade inte Wimbledons ståplats på kortsidan av The Chemflow End att med en välkomnad banderoll hedra hans närvaro med en text som nu är rapporterad till FA. Under matchen så träffades även den assisterande domaren av inkastade mynt från bortasektion och som avslutning så konfronterade en av Wimbledons matchvärdar Carl Robinson när han lämnade planen efter matchens slut och delar av Wimbledons stab med Neil Cox och Neil Ardley fick gå emellan.

Robinson är och förblir en nagel i ögat på oss fans men hans bristande respekt som han uppvisade kommer inte direkt att glömmas bort. Dagarna är inte heller många innan hans forna arbetsgivare MK gästar Wimbledon utan tisdagen den 14 mars kommer att bil en upplevelse utöver det vanliga när laget för första gången sätter sin fot på Kingsmeadow.

Över till dagens uppgift som enligt mig är en match där vi helt enkelt på förhand skall bärja tre poäng. Månaden februari var inget lätt månad på förhand så med tanke på att topplagen Sheffield United samt Scunthorpe var en av utmaningarna så är mötet mot lagen på den nedre delen som dagens motståndare Coventry ännu viktigare.

Coventry är jumbon med sina 21 inspelade poäng på 30 matcher och tränare Russell Slade som tillträde i december 2016 efter att Tony Mowbray lämnat posten i september. Detta var dagen efter hemmamötet med Wimbledon som slutade 2-2, Mowbray klev av självmant efter att inte lyckats vinna en endast match på inledande tio.

Russell Slade har bara en uppgift och det är att se till att The Sky Blues inte rasar ner ytterligare en nivå i ligasystemet. För ett par dagar sedan gjorde klubben klart med anfallaren Yakubu Aiyegbeni kanske mera känd som The Yak. 34 åringen kommer närmast från den turkiska ligan där han representerat Kayserispor. Hur het Yakubu har vi ingen aning om men tidigare meriter går bland annat tillbaka till 2003-2005 när han gjorde 36 mål på 78 matcher för Pompey för att sedan prova lyckan i Middlesbrough med 25 mål på 73 matcher. Han är spelklar till dagens match men frågan är om han får kliva in från start i Russell Slades 4-4-1-1.

I Wimbledon så är som sagt Tom Elliott avstängd en match för sina dubbla gula kort. I försvaret så är det frågetecken på lagkaptenen Barry Fuller som fick kliva av efter första mot Charlton efter problem med en axel. Fortfarande saknas vänsterbacken Jon Meades pga sina vadproblem så Sean Kelly fortsätter säkerligen på den kanten.

AFC Wimbledon – Coventry City
League One
Arena: Kingsmeadow, London
Datum: Tisdagen den 14:e februari 2017
Avspark: 19:45 BST, 20:45 svensk tid
Följ matchen på: http://www.player.afcwimbledon.co.uk/
eller utan ljud på: http://stadium.wimbledonstadium.com

COME ON YOU DONS!!!

2017-02-14 16:00:00

Jumbon Coventry besöker London men kvällen till ära så skall en gammal respekterad anfallare göra debut för gästerna och frågan är om gamla takter sitter i.Londonderby och måste match för The Dons när ett formstarkt Charlton gästarSvår bortamatch för Wimbledon när man möter andraplacerade Sheffield United som har förstärkt laget under januari.Vi summerar januari månad där förlusten i FA Cupen svider lite utöver det vanliga, Sutton United varför!Fullt fokus på ligaspelet efter den tråkiga cup sortinAvancemang och en TV-sänd hemmamatch mot Leeds ligger i potten för kvällens match mot Sutton.Kan en svår hemmamatch för the Dons inklämd mellan två FA-cup möten mot Sutton ge Wimbledon tre viktiga poäng eller kommer Oxford få revansch för senast.Lördagens möte mot Sutton United på Gander Green Lanes konstgräs visade sig bli en betydligt tuffare uppgift än väntat för AFC Wimbledon. 0-0 blev slutresultatet och med facit i hand skall The Dons vara nöjda med att fått med sig ett omspel hemma på Kingsmeadow Ground senare i januari.AFC Wimbledon återvänder idag till platsen där allt startade, den 10:e juli 2002, för att möta Sutton United i FA Cupens 3:e omgång. Vi hoppas på att Neal Ardley och hans mannar är ordentligt förberedda så vi kan skriva in ett nytt kapitel i sagan om AFC Wimbledon genom ett historiskt avancemang till 4:e omgången.