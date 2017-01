Inför: AFC Wimbledon – Millwall FC

Wimbledon inleder det nya året med ett tufft London derby när ett Millwall med tre raka vinster gästar

Wimbledon avslutade det så fantastiska året 2016 med att förlora borta mot Bristol Rovers och inkasserade sin andra raka förlust. Vi hade väl mer eller mindre hoppats på att få kröna det fina året med en seger men uppgiften var tämligen svår på förhand och precis som vi nämnde i införrapporten så var det just Matty Taylor som sänkte Wimbledon med sina två fullträffar i 2-0 segern på Memorial Stadium.Värt att notera är även att Wimbledon inte gjort mål i bortaspelet i ligan sedan den 22 oktober borta mot Peterborough så vårt facit i bortspelet är inget vidare för stunden när det gäller som sagt ligan. Vi bockar och bugar fortfarande över dom fyra raka som laget klappade in mot Curzon i FA cupen.I dag vid lunchtid med tidiga avspark så inleder Wimbledon det nya året 2017 med att ta emot Millwall FC hemma på Kingsmeadow. I England så är det så kallad Bank Holiday och måndagen räknas in som en extra dag till nyårsdagen då den inföll på en helg där av en extra dag i Storbritannien.Det blir ingen lätt uppgift då Millwall med tränare legenden Neil Harris i spetsen har tre raka vinster i ligaspelet. Charlton Swindon samt Gillingham har alla fått sett sig besegrade i dom senaste tre av Lejonen från Bermondsey.I Wimbledon så har tränare Neil Ardley anfallaren Lyle Taylor tillbaka efter sin avstängning senast mot Bristol Rovers. Lyle Taylor behövs på topp och med Tom Elliott och Dominic Poleon där vi har kreativa lösningar. Matchen mot Bristol senast fick Tyrone Barnet t förtroende från start och det vill sig inte riktigt.I defensiven finns det flera tyckare som vill få in Darius Charles återigen i backlinjen på bekostnad av Chris Robertson och vi får inte var blyga att rotera då det är ett tufft matchande. Positivt är att vänsterbacken Jon Meades åter fanns med i startelvan mot Rovers då han stått utanför 90 minuters fotboll med tanke på sina vadproblem.Inför dagens drabbning så skiljer det fem poäng mellan lagen där Wimbledon huserar på elfte medens Millwall återfinns på en niondeplats i tabellen. När säsongen nu är spelad till hälften så ligger Wimbledon på totalt 32 inspelade poäng.Senaste mötet lagen emellan spelades i november på The New Den och den slutade mållöst så vi får se vem som går segrande ur dagens strid.League One: Kingsmeadow, London: Måndagen den 2:a januari 2017: 13:00 BST, 14:00 svensk tideller utan ljud på: http://stadium.wimbledonstadium.com COME ON YOU DONS!!!