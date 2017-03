Inför: AFC Wimbledon - Northampton Town FC

Idag får AFC Wimbledon besök hemma på Kingsmeadow av en gammal bekant som man vid det här laget lärt känna väl nämligen Northampton Town.

Sammanlagt nio möten har det blivit mot The Cobblers sedan säsongen 2012/13 men inte en enda seger. Sex oavgjorda och tre förluster är facit hittills så man önskade verkligen att Neal Ardley och hans mannar kunde få till det idag och bärga första trepoängaren.Vi har ju hittat tillbaka till något som liknar en liten formtopp i alla fall lagom till "Den Stora Matchen" på tisdag den 14/3 så dagens möte med Northampton kommer onekligen bli en bra värdemätare inför nästa vecka.För någon dag sedan blev det klart att Wimbledonspelarna Will Nightingale Andy Barcham och Paul Robinson alla skrivit på nya kontrakt med klubben.Det var en mycket förtjust och belåten Neal Ardley som öste beröm över trion efter att dom satt sina signaturer på papperet.Ardley har ju de senaste säsongerna fått börja om med i princip en helt ny trupp till försäsongen och det är klart att han måste vara väldigt lättad att det nu verkar bli en kontinuitet i vissa delar av truppen som han kan bygga vidare på till nästa säsong.Vi hoppas såklart att fler spelare väljer att stanna kvar i klubben när det är dags att omförhandla sina kontrakt.Nog om detta nu och fokus på dagens uppgift.Neal Ardley rapporterar att Jon Meades kommer testas sent på matchdagen för att kolla hur kroppen mår efter förra lördagens comeback i matchen borta mot Bolton Det ryktas även om att Chris Whelpdale äntligen kan var aktuell för truppen igen.I övrigt har Neal Ardley en fullt frisk trupp att välja ur (borträknat Barry Fuller förstås) vilket onekligen var ett tag sedan.Ardley har ju även testat 3-5-2 med lyckat resultat de senaste matcherna så varför inte fortsätta på ett vinnande koncept dagen till ära?Från Northampton rapporterar manager Justin Edinburgh att man får klara sig utan sin striker, Alex Revell, i matchen mot Wimbledon.Däremot är försvararen Neal Eardley (ej att förväxla med Wimbledons manager Neal Ardley) tillbaka i truppen.I övrigt har Justin Edinburgh likt Neal Ardley en intakt trupp att ta ut en startelva från inför dagens match.Northampton huserar för närvarande på en 16:e plats i tabellen med sina 43 poäng. Säsongen har väl inte blivit riktigt vad man tänkt sig utan The Cobblers har fått uppleva uteblivna resultat och ett managerbyte på vägen.Man reser dock till Kingsmeadow med en seger i ryggen då man vann senaste matchen hemma mot Charlton med 2-1.Till sist vill jag bara påminna om att det var just mot Northampton Town FC som vi lyckades ta vår första poäng i League One då vi spelade oavgjort, 0-0, i bortamötet den 20:e augusti förra året.Mot den första segern idag nu då!League OneKingsmeadow GroundLördag den 11:e mars 201715:00 BST, 16:00 svensk tid: http://www.player.afcwimbledon.co.uk/WOMBLE TILL I DIE!