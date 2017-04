En av årets bästa spelare, Jake Reeves.

Inför: AFC Wimbledon – Oldham Athletic

Sista matchen för säsongen spelas mot Oldham Athletic på hemmaplan.





Wimbledon har fått klara sig utan förstemålvakten



I Oldham Athletic gör lånet från Middlesborough målvakten Connor Ripley sin sista match och han har en chans att tangera klubbrekordet på 18 hållna nollor under en säsong. Annars har Oldham likt Wimbledon inte så mycket att spela för. Man kommer att ge speltid till spelare som inte har fått spela så mycket i jakten på ett nytt kontrakt så det lär bli en hel del ändringar i Oldhams startelva.



Vi lär få se två lag som kommer att fira förnyat kontrakt inför ett slutsålt Kingsmeadow efter slutsignalen går. Oldham har sålt slut sin andel för ett bra tag sen. Wimbledon kommer hålla sin end of season celebration efter matchen så det kan bli en riktigt bra stämning trots matchens ringa betydelse. Notera att matchen spelas klockan 13:00 svensk tid.



AFC Wimbledon – Oldham Athletic AFC

League One

Arena: Kingsmeadow Ground

Datum: Söndagen den 30:e april 2017

Avspark: 12:00 BST, 13:00 svensk tid

Följ matchen på: www.player.afcwimbledon.co.uk/live-matches Så var det dags att runda av AFC Wimbledon s säsong i League One med en hemmamatch mot Oldham Athletic. Oldham säkrade spel i Englands tredje liga efter 1–1 mot Preston förra helgen tack vare en fantastisk slutspurt där man bara förlorade tre av sina 15 senaste matcher. Wimbledon har inte direkt rosat marknaden efter det blev klart att man kommer spela i League One även nästa säsong. I april har man förlorat tre matcher och spelat två oavgjorda utan att lyckas vinna hittills. Nu får man en chans att avsluta säsongen på ett positivt sätt. Det finns fortfarande en liten chans att sluta före ett visst lag och det skulle betyda en hel del för supportrarna om man lyckades.Wimbledon har fått klara sig utan förstemålvakten James Shea de senaste matcherna men han mår bättre nu och kan vara tillbaka mot Oldham. Även viktiga Tom Elliott kommer inte göra comeback efter sin skada då han inte är helt redo. Det finns frågetecken kring Jon Meades då han fick kliva av i halvtid i den senaste matchen mot Bradford och även Darius Charles är osäker. Tom Soares saknas efter en fotskada som tyvärr kan hålla honom borta från spel att bra tag. Annars så har Neal Ardley haft en horribel vecka då han har gått igenom 28 spelare med tanke på vilka som kommer vara kvar och vilka som kommer lämna inför nästa säsong. Säkert kommer flera spelare göra sin sista match för Wimbledon idag.I Oldham Athletic gör lånet från Middlesborough målvakten Connor Ripley sin sista match och han har en chans att tangera klubbrekordet på 18 hållna nollor under en säsong. Annars har Oldham likt Wimbledon inte så mycket att spela för. Man kommer att ge speltid till spelare som inte har fått spela så mycket i jakten på ett nytt kontrakt så det lär bli en hel del ändringar i Oldhams startelva.Vi lär få se två lag som kommer att fira förnyat kontrakt inför ett slutsålt Kingsmeadow efter slutsignalen går. Oldham har sålt slut sin andel för ett bra tag sen. Wimbledon kommer hålla sin end of season celebration efter matchen så det kan bli en riktigt bra stämning trots matchens ringa betydelse. Notera att matchen spelas klockan 13:00 svensk tid.League One: Kingsmeadow GroundSöndagen den 30:e april 201712:00 BST, 13:00 svensk tid

2017-04-30 11:15:00

