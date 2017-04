Inför: AFC Wimbledon – Peterborough

Ett formsvagt Wimbledon jagar viktiga poäng i ingenmansland





Långfredagen gav ett poäng i 0-0 matchen på County Ground mot Swindon där jag hade starka förhoppningar att Wimbledon kunde plocka 3 poäng i en tämligen greppbar bortamatch. Swindon som verkligen behövde gå ”All-in” för att plocka hem alla dom tre poängen i bottenstriden av League One.Wimbledon har en vinst på dom sex senaste matcherna och vi befinner i ett ingenmansland i mitten av tabellen där vi endast har hedern att spela om och det är inte så lite. Vi innehåller idag trettonde platsen på 55 poäng och framför oss på tolfte har vi MK på 55 poängen med plus ett i målskillnad. Målet är klart och det är att vi skall komma före Winkelmans lakejer när vi summerar sluttabellen den 30 april efter sista matchen mot Oldham.I matchen mot Swindon fick andra målvakten Joe McDonnell hoppa in mellan stolparna då James Shea blivit sjuk. McDonnell som sällan får chansen gjorde det bra och höll sin första nolla i The Football League grymt kul för Joe som sällan får stå i rampljuset.På bänken hittade vi kanske matchens stora glädjeämne i 16-åringa målvakten Joe Bursik som kallades upp för första gången till A-laget. Bursik blev även under veckan uppkallad till det Engelska U-17 landslaget som om två veckor åker till Kroatien för U-17 EM. Riktigt stort och Wimbledon har en fin målvaktstradition där målvaktstränare Ashley Bayles med det ganska största och vitaste leendet i hela The Football League gör ett fantastiskt jobb. Vi får inte glömma att U-19 landslaget vaktas av Will Mannion som under fjolårssäsongen tillhörde Wimbledon men lämnade för Hull City så två engelska landslagsmålvakter med en stamtavla tillhörandes AFC Wimbledon Som sagt så drar säsongen mot sitt slut och näst sista hemmamatchen mot ett annat mittenlag skall inte vara någon omöjlighethet men en vinst på dom sex senaste och inte ett spelmål på dom tre senaste sätter ingen skräck hos The Posh idag. Anfallskraft finns i laget och enligt mig så finns det ett gäng spelare som behöver lägga i en extra växel om dom skall vara med i truppen under nästa säsong, kanske Tyrone Barnet t kunde vakna till liv killen balanserar enligt mig på en skör tråd.Ett glädjeämne inför dagens drabbning är en annan kille som säkerligen kommer sitta på bänken i The Posh och det är rutinerade målvakten Mark Tyler som säkert många mer än mig kommer ihåg att det var han som vaktade målet i playoff finalen mot Luton 2011. Snyft snyft för The Hatters rivalen Seb Brown samt mannen som slog spiken i kisten bakom Tyler Danny Kedwell skrev istället in sig i den blågul randiga historieboken där ytterligare ett framgångskapitel skrevs den dagen.Inför dagens match så hoppas vi att McDonnell får sällskap av Seth Owens i backlinjen Alfie Egan på mittfältet och Tom Beere i tremanna anfallet allt för att lufta lite ungt och hungrigt. Peterborough vill säkerligen ha revansch för senaste mötet där Wimbledon bortaslog The Posh i oktober på ABAX Stadium med 1-0 efter mål av Tom Elliott i den 10:e matchminuten.Mot tre pinnar idag grabbar!League One: Kingsmeadow Ground: Lördag den 17:e april 2017: 15:00 BST, 16:00 svensk tid: www.player.afcwimbledon.co.uk/live-matchesCOME ON YOU DONS!!!