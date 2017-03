Inför: AFC Wimbledon – Rochdale

Hög tid att visa styrka i hemmaspelet

Wimbledon förlorade i lördags mot Phil Brown Southend som blev för svåra i den 39 omgången av årets League One spel. Dom framlyfta spelarna i införrapporten i form av Simon Cox och Nile Ranger blev matchhjältar för dagen och en bättre present hade nog The Seasiders tränare Phil Brown inte få när han firade fyra år på jobbet för Southend.Om Southend försvarade sin så åtråvärda sjätteplats som är sista kvalplatsen till playoff spelet så finns det en gäng kandidater som vill beröva dem på kvalplatsen. En av kandidaterna ut är dagens motståndare Rochdale som gästar Kingsmeadow ikväll med endast sex poäng upp till Southend.Rochdale med ledning under Keith Hill har ambitioner jaga in i det sista för att ta en playoff plats och formen visar väl för stunden. Laget är obesegrade i senaste tre, mot motstånd från den nedre delen av tabellen i form av Gillingham och Chesterfield blev det vinster och toppkonkurrenten blev det delad pott hemma mot Millwall Nu väntar andra raka borta mot Wimbledon som spelare sin andra raka hemma istället så frågan är om Wimbledon går på pumpen andra raka hemma idag. Wimbledon som har visat sig tunga i hemmaspelet förlorade senast mot Northampton för två veckor sedan innan dess spolas bandet tillbaka till oktober i förlusten mot Bradford hemma.Inför kvällens match så är mittfältaren Dannie Bulman oklar då han ej fanns med i lördagens trupp med tanke på att han skulle bli far. Nu har barnet ännu inte kommit så Bulman förväntas återfinnas på plan och inte i väntrummet. Fortfarande återstår rehab på mittfältaren Chris Whelpdale som förväntas var spelklar till helgens bortamatch mot Port Vale I Rochdale så återkommer mittfältaren Matty Lund från landslagsuppdrag med Nordirland där han fanns med i truppen som tog sig an Lasse Lagerbäcks Norge. En 2-o vinst med ett kort inhopp blev det för Matty Lund.League OneFan’s Stadium, KingsmeadowTisdagen den 28:e mars 201719:45 BST, 20:45 svensk tidCOME ON YOU DONS!!!