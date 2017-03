Andy Barcham och Jake Reeves viktiga kuggar i dagens match

Inför: AFC Wimbledon – Southend

Ett formstarkt Wimbledon tar emot Southend som vill försvara sista kvalplatsen



2017-03-25 10:45:00

Wimbledon visar god form och för oss som bevittnade MK matchen på plats under föregående vecka fick avnjuta en andra halvlek där laget imponerade med sitt spel. På dom senaste sju har laget endast en förlust vilken komma hemma mot Northampton den 11/3 när en olycklig straff i 86:e gav alla tre poängen till The Cobblers.Spolar man tillbaka bandet och exkluderar FA Cupen samt Checkatrade har Wimbledon inte förlorat i hemmaspelet sedan den 29/10 där redaktionen för övrigt var på plats och bevittnade matchen mot Bradford. Så trots en bedrövlig januari plus februari så stod vi upp hemma och vägrade ge ifrån oss tre pinnar till gästernas förtret.Idag ställer jag allt hopp till att dom tre poängen ej skall lämna södra London för att hamna i Southend-on-Sea.Vad kan vi säga om gästerna som för dagen håller sjätteplatsen och sista kvalplatsen från bland annat ett jagandes Millwall på sjunde. Tränare Phil Brown som är ett välbekanta ansikte för fotbollsfans firar fyra år på posten som Southend manager. Tidigare har han bland annat på sitt CV sitt jobb han gjorde med Hull City som han plockade upp i Premier League efter en playoff vinst mot Bristol City 2008.I Southend har han gjort ett gott jobb och plockade upp klubben i League One 2015 efter att ha besegrat Wycombe Wanderers på Wembley i play finalen i League Two.Det är inte brist på profiler i Southend bekanta namn som Anton Ferdinand lillebror till Rio och med klubbar bakom sig som West Ham och Sunderland . Vi hittar även Englands ”Bad Boy” inom den engelska toppfotbollen Nile Ranger som har ett CV av brott som till och med får Joey Barton att blekna i Burnley . Rangers strul med rättvisan började redan som ung med väpnat rån sen har klubbarna stått på rad för att bryta kontrakten på grund ut av disciplinära grunder Newcastle , Swindon och senaste Blackpool där han försvann och till och med efterlystes då inge visste var han fanns men som gubben i lådan dök han upp mitt under försäsongen. Ranger har nu deklarerat att han känner sig privilegierad över sitt yrke och hoppas kunna fokusera på fotbollen och inte hamna i klammer med rättvisan.Laget har även en landslagsman i form av den cypriotiska landslagsmannen Jason Demetriou som är tillgänglig för spel då han är avstängd i VM-kvalet och får avstå helgen landslagsmöte mot Estland och istället kan representera The Seasiders i dagens möte.Bästa målskytten för laget hittar vi i anfallaren Simon Cox som har tolv fullträffar i ligan närmast jagandes i Wimbledon är Lyle Taylor på nio.I hemmalaget Wimbledon så är mittfältaren Tom Soares åter i truppen efter skadan han ådrog sig mot MK. Viktig kugge att ha tillbaka då Dannie Bulman ej finns med i truppen då han skall bli pappa. Soares behövs centralt för att skapa yta åt mittfältsmotorn Jake Reeves som är dirigenten i Wimbledons spel, trolig ersättare centralt kan bli Jon Meades eller Dean Parett. Saknas i laget gör lagkapten Barry Fuller som spelat klart för säsongen på grund av en axelskada. Chris Whelpdale står även utanför truppen på grund av en ljumskskada.Wimbledon innehar för närvarande 13:e platsen på 51 poäng och som nämnt så har Southend 6:e platsen på 60 poäng. Den 39:e omgångens spelas idag så finns 24 poäng kvar att spela om.League OneFan’s Stadium, KingsmeadowLördagen den 25:e mars 201715:00 BST, 16:00 svensk tidCOME ON YOU DONS!!!Ett formstarkt Wimbledon tar emot Southend som vill försvara sista kvalplatsenFyra dagar har nu gått sedan vi kunde lägga till ytterligare ett kapitel, eller kanske snarare avsluta ett som påbörjades för 15 år sedan, i sagan om AFC Wimbledon. Inför 4112 åskådare besegrade nämligen AFC Wimbledon denna magiska kväll äntligen den så kallade fotbollsklubben från Buckinghamshire som aldrig har eller någonsin kommer att existera på riktigt; Milton KeynesSvår bortamatch väntar för Wimbledon.Ikväll spelas en match som egentligen aldrig borde spelas, en match som var svår att föreställa sig tills det blev allt tydligare att den inte kunde undvikas. Wimbledons resa upp genom ligasystemet har fört oss till denna kväll då två lag, vars ligaplacering och ekonomiska resurser bara några år sedan skilde sig enormt, möts. Skillnaden när det gäller ekonomin kvarstår dock även om den har minskat en del.Idag får AFC Wimbledon besök hemma på Kingsmeadow av en gammal bekant som man vid det här laget lärt känna väl nämligen Northampton Town.Vi summerar februari månad där Wimbledon avslutar månaden med en förlustfri svit på tre matcher så häng med när redaktionen tycker till.Ännu ett topplag väntar i tuff bortamatch för The Dons som visat god formWimbledon drar till North Lincolnshire för att möta topplaget Scunthorpe United.The Dons återvänder hem för en tuff match mot formstarka Walsall.