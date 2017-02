Inför: AFC Wimbledon – Walsall FC

The Dons återvänder hem för en tuff match mot formstarka Walsall.





Inför dagens match saknar Wimbledon fortfarande flera spelare och det finns en del frågetecken kring spelare med småskador. Jon Meades är tillbaka i full träning men det är inte säkert att man väljer att spela honom i dagens match då det är match igen på tisdag. Kapten



Lyle Taylor,



Walsall saknar sin belgiska mittfältare Florent Cuvelier och Reece Flanagan.



Så det kommer inte bli enkelt men förhoppningsvis kan Wimbledon ta tre viktiga poäng och börja distansera sig från nedflyttningsplatserna.



AFC Wimbledon – Walsall FC

League One

Arena: Kingsmeadow, London

Datum: Lördagen den 25:e februari 2017

Avspark: 15:00 BST, 16:00 svensk tid

Följ matchen på: http://www.player.afcwimbledon.co.uk/

eller utan ljud på: Wimbledon behöver en vinst efter sex raka ligamatcher utan en seger. Nu möter man Walsall som även de ligger i tabellens mitt. Dock ligger Walsall sex poäng före Wimbledon och känner nog inte samma stress över avståndet till nedflyttningsplatserna. Senast lagen möttes, i augusti, vann Walsall med 3–1 hemma på Banks's Stadium.Inför dagens match saknar Wimbledon fortfarande flera spelare och det finns en del frågetecken kring spelare med småskador. Jon Meades är tillbaka i full träning men det är inte säkert att man väljer att spela honom i dagens match då det är match igen på tisdag. Kapten Barry Fuller som saknats sedan han skadade sig i matchen mot Charlton kommer missa hela säsongen sedan det visat sig att han behöver en operation. Detta är helt klart ett stort avbräck för Wimbledon. Dean Parrett och Chris Whelpdale saknas också. Tom Elliott och Andy Barcham ställde till en del problem mot Gillingham senast och man kan alltid hoppas att det sitter i. George Francomb har fått ta över högerbacksplatsen efter Barry Fullers skada men frågan är om Sean Kelley kommer fortsätta på vänsterbacksplatsen efter sin insats senast, kombinerat med den smäll han fick. Då ersatte Ardley honom med Will Nightingale i halvtid för att satsa på en 3-5-2-formation istället. Något som i slutändan gav en poäng. Tom Soares har jobbat till sig en plats på mittfältet och verkar bli bättre och bättre för varje match som går vilket har gjort att Dannie Bulman fått nöja sig med en plats på bänken.Walsall saknar sin belgiska mittfältare Florent Cuvelier och Reece Flanagan. Isaiah Osbourne gick ut skadad senast mot Peterborough men kan troligtvis spela mot Wimbledon. Walsalls tränare Jon Whitney säger att man är ute efter ytterligare tre poäng idag då man har en fantastisk form med endast en förlust på de senaste åtta matcherna. En spelare som Wimbledon får se upp med är mittfältaren Erhun Oztumer som har spelat mycket bra de senaste matcherna. Senast slog han på övertid in 1-0 mot Peterborough direkt från en hörna.Så det kommer inte bli enkelt men förhoppningsvis kan Wimbledon ta tre viktiga poäng och börja distansera sig från nedflyttningsplatserna.League OneKingsmeadow, LondonLördagen den 25:e februari 201715:00 BST, 16:00 svensk tideller utan ljud på: http://stadium.wimbledonstadium.com

