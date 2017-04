Inför: Bradford City - AFC Wimbledon

Två matcher kvar att spela denna säsong för The Dons som

idag ställs inför svårast tänkbara motstånd då man möter Bradford City på bortaplan

Det går fortsatt trögt för Neal Ardley s mannar att bättra på poängskörden såhär i slutspurten av League One. Endast två segrar på de senaste tio matcherna talar sitt tydliga språk och dessvärre ligger vi nu också två poäng efter MK i tabellen.Måndagens möte hemma mot Peterborough slutade 0-0 vilket iofs. gav en pinne men det är två för lite på hemmaplan.Positivt dock att Joe McDonell fick hålla nollan för andra matchen i rad som ersättare för en småkrasslig James Shea Även om Shea nu skulle vara helt återställd så tror jag faktiskt att Ardley fortsätter de två sista matcherna med Joe i mål då han visat att han är villig att ta chansen när den kommer.Framåt däremot är saknaden av Tom Elliott påtaglig och nu när Tyrone Barnet t fick chansen från start så fortsatte han, sin vana trogen, att gå mållös från planen.Tyvärr kommer Tom Elliott inte till start idag heller utan man kan nog säga att säsongen är över för hans del.Glädjande nyheter i veckan var att vår mittfältare från ungdomsakademien, Alfie Egan , valt att skriva på nytt kontrakt med Wimbledon och det är med stort intresse vi kommer följa Alfies fortsatta utveckling i Wimbledontröjan.Alfie får förmodligen chansen att visa upp sig och sina kvalitéer redan i dagens match mot The Bantams.Bradford har ett helt annat utgångsläge inför dagens match. En poäng räcker för att säkra en play-off plats och man har dessutom inte förlorat en match ännu på hemmaplan den här säsongen.Under ledning av manager, Stuart McCall, har The Bantams fyra segrar på de sex senaste matcherna.Måndagens möte borta med suväräne tabellettan, Sheffield United, slutade dock med en 0-3 förlust men den skall redan vara gömd och glömd låter McCall hälsa på klubbens hemsida.Det är en skadefri trupp som finns till McCalls förfogande idag då han skall plocka ut sin startelva och räkna med att det kommer sättas tryck direkt från start mot Wimbledonmålet.Förra mötet på Kingsmeadow Ground, den 28:e oktober 2016, slutade med en knapp 3-2 seger till Bradford inför ögonen på oss från redaktionen samt två andra svenskar som gjort resan över dagen till ära.Bradford har därmed siktet inställt på en dubbel mot The Donbs denna säsong.Vi hoppas idag naturligtvis på att vi kan se till att någon dubbel inte blir av samt att The Bantams får vänta med att säkra sin play-off plats genom att göra det inget lag lyckats med tidigare under säsongen:Åka hem med alla tre poäng från Northern Commercials Stadium!Mot en rejäl skräll idag nu då!League OneNorthern Commercials StadiumLördag den 22:a april 201715:00 BST, 16:00 svensk tidwww.player.afcwimbledon.co.uk/live-matches