Inför: Bristol Rovers – AFC Wimbledon

Kan Wimbledon avsluta med en riktig nyårssmäll när tufft möte väntar borta mot Rovers





Lite av tuffaste tänkbara avslutning på säsongen när Wimbledon reser sydväst för att gästa Bristol Rovers på Memorial Stadium.Laget behöver studsa tillbaka efter förlusten på Boxing Day borta mot Southend där laget åkte på en 3-0 förlust. På detta så fick även anfallaren Lyle Taylor två gula kort vilket gör att han missar dagens match. Finns även spekulationer om att Taylor kan ha gjort sin sista match i Wimbledon tröjan då transfers fönstret öppnar vid midnatt och anfallaren finns på radarn hos ett fler talet klubbar ryktas det om.En poäng skiljer lagen åt idag där Wimbledon huserar på en elfte plats och jagar Bristol på deras tionde där laget spelat in 33 poäng på 23 matcher. På förhand så känns det som en tämligen omöjlig uppgift att bärga alla poängen från Memorial Stadium där vin ofta reser hem tomhänta. Men det här laget under Neil Ardleys roder har överraskat tidigare så snälla avsluta med en rejäl nyårssmäll idag.I Wimbledon så saknas som tidigare nämnt anfallaren Lyle Taylor pga sin avstängning samt mittfältaren Chris Whelpdale som dras med ljumskproblem.I Bristol så skall vi lägga lite fokus på anfallaren Matty Taylor som i år redan klappat in 13 mål och under fjolårssäsongen så stod han för 28 fullträffar i liga och cup. Vi hittar även vår målvaktshjälte från förra säsongen Kelle Roos som är på lån hos Rovers från Derby säsongen 2016/2017.Nu avslutar vi på topp grabbar året 2016 har varit helt makalöst med playoff final vinst mot Plymouth , League One spel samt att vi ligger i startgroparna för våra nya arena The New Plough Lane.Tack för ett fint år och tack alla läsare och Wimbledonfans i vårt avlånga land ni är grymma!Nu ses vi nästa år och förväntar att vi kommer att se många av er i april när vi möter just Bristol Rovers hemma i april för den årliga SweDons resan.Gott nytt år!!!League One: Memorial Stadium, Bristol: Lördagen den 31:a december 2016: 15:00 BST, 16:00 svensk tideller utan ljud på: http://stadium.wimbledonstadium.com COME ON YOU DONS!!!