En tuff uppgift väntar borta när ett nytänt Chesterfield väntar

Inför: Chesterfield FC – AFC Wimbledon

Fullt fokus på ligaspelet efter den tråkiga cup sortin



Veckans omspel i FA Cupen ligger fortfarande färskt i minnet och gnager missmod när Sutton United lyckades slå ut storebror. Förhoppningen om ett möte med Leeds stannar nu vid en dröm, tankarna var storslagna om ett avgörande omspel på Elland Road där Wimbledon skulle få chansen att stå för årets skräll och sparka ur Dirty Leeds ur cupen. Nu får Sutton axa den mantel istället och se till att det lägsta laget i ligasystemet håller drömmen vid liv.



Idag som sagt får vi lägga det gamla bakom oss och se fram emot dagens match som inte direkt är någon lätt match trots att Chesterfield huserar på en 22:a plats i ligan. Laget har i veckan utsett Gary Caldwell som ny tränare då han efterträder Danny Wilson som fick sparken i början av januari.



Ett tränarbyte brukar ge effekt i England där spelarna börjar på ett nytt blad och Caldwell kommer ställa krav på sina trupp. En tuff spelarbakgrund med nästan 400 ligamatcher i klubbar som Celtic, Derby, Newcastle, Wigan samt 50 landskamper för Skottland oftast med kaptensbindeln på sin arm vittnar om hans intentioner. Den 34-åriga Caldwell kommer inte lämna ifrån sig alla tre poängen idag på Proact Stadium. Laget kommer även från en seger i veckan när man besegrade bottenkonkurrenten Coventry med 1-0 hemma. Den matchen satt dock inte Caldwell som ansvarig utan hans utsågs i torsdags till ny tränare för The Spireites och förväntas jobba vidare med segrar för att se uppåt i tabellen.



I Wimbledon är det bara att tvätta bort alla sura miner och ladda om inför dagens uppgift som nämnt ovan inte är någon lätt uppgift. Tänker återigen tjata om att Wimbledon i ligan inte vunnit borta sedan den 22 oktober när vi möte Peterborough borta och vann med 1-0. Laget borde vara revanschsuget nu när allt fokus kan läggas på ligaspelet.



Dagens match är även första av tre borta och härnäst väntar Gillingham borta för att sedan avsluta med ”årets bortamatch” när vi möter Sheffield United borta på Bramall Lane den 4/2. Den resan är aviserad som SweDons resa så ni som skall över se till att mejla redaktionsmejlen så sluter vi samman i Sheffield. Matchen är även en all-tickets match så detta innebär att ni behöver köpa förköp innan.



I dagens match får vi klara oss utan mittbacken som fick rött kort i matchen mot Sutton och är därmed avstängd. Även vänsterbacken Jon Meades är utesluten då han återigen dras med sina fotledsproblem.



Frågetecken idag på Lyle Taylor, George Francomb, Andy Barcham, Tom Beere och Dean Parrett som alla testas på matchdagen.



Upp till bevis idag grabbar!





Chesterfield FC - AFC Wimbledon

League One

Arena: Proact Stadium, Derbyshire

Datum: Lördagen den 21:a januari 2017

Avspark: 15:00 BST, 16:00 svensk tid

Följ matchen på: http://www.player.afcwimbledon.co.uk/

eller utan ljud på:





2017-01-21 11:20:00

Fullt fokus på ligaspelet efter den tråkiga cup sortinAvancemang och en TV-sänd hemmamatch mot Leeds ligger i potten för kvällens match mot Sutton.Kan en svår hemmamatch för the Dons inklämd mellan två FA-cup möten mot Sutton ge Wimbledon tre viktiga poäng eller kommer Oxford få revansch för senast.Lördagens möte mot Sutton United på Gander Green Lanes konstgräs visade sig bli en betydligt tuffare uppgift än väntat för AFC Wimbledon. 0-0 blev slutresultatet och med facit i hand skall The Dons vara nöjda med att fått med sig ett omspel hemma på Kingsmeadow Ground senare i januari.AFC Wimbledon återvänder idag till platsen där allt startade, den 10:e juli 2002, för att möta Sutton United i FA Cupens 3:e omgång. Vi hoppas på att Neal Ardley och hans mannar är ordentligt förberedda så vi kan skriva in ett nytt kapitel i sagan om AFC Wimbledon genom ett historiskt avancemang till 4:e omgången.Vi summerar december månad där vi rasade i tabellen men plåster på såren kom i avancemanget i FA cupenEtt hett Londonderby väntar Wimbledon i tredje rundan mot rivalen Sutton UnitedWimbledon inleder det nya året med ett tufft London derby när ett Millwall med tre raka vinster gästarKan Wimbledon avsluta med en riktig nyårssmäll när tufft möte väntar borta mot RoversWimbledon avslutar 2016 med två bortamatcher, först reser man till Southend-on-Sea i Essex för en klurig match mot Southend på Boxing Day.