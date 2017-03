2017-03-18 16:00

Fleetwood - AFC Wimbledon



Inför: Fleetwood Town – AFC Wimbledon

Svår bortamatch väntar för Wimbledon.

AFC Wimbledon

Fleetwood



1. J Shea

32. D Charles

5. W Nightingale

6. P Robinson

7. G Francomb

8. J Reeves

4. D Bulman

14. T Soares

3. J Meades

9. T Elliott

33. L Taylor

Avbytare: 24. J McDonnell, 22. S Kelly, 34. C Robertson, 23. T Barnett, 10. D Poleon, 18. D Parrett, 28. A Egan

0 KOMMENTARER 130 VISNINGAR 0 KOMMENTARER130 VISNINGAR PELLE BLOMSTER

2017-03-18 13:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Wimbledon

AFC Wimbledon

2017-03-18 13:30:00

AFC Wimbledon

2017-03-14 17:34:31

AFC Wimbledon

2017-03-11 13:44:05

AFC Wimbledon

2017-03-08 11:30:00

AFC Wimbledon

2017-03-07 21:00:00

AFC Wimbledon

2017-03-04 11:20:00

AFC Wimbledon

2017-02-28 16:40:00

AFC Wimbledon

2017-02-25 10:46:08

AFC Wimbledon

2017-02-23 12:58:00

AFC Wimbledon

2017-02-21 16:04:00

ANNONS:

Efter veckans starka insats och vinst mot MK så ställs man nu mot en betydligt svårare motståndare. Förhoppningsvis kan lagets stärkta moral och medvind hjälpa Wimbledon ta nya poäng. Fleetwood ligger på en andraplats i ligan och satsar mot en av de två topplatserna för en direktuppflyttning. Men man jagas av flera lag, främst Bolton , så laget är pressat att ta trepoängare. För Wimbledon på sin tolfte plats handlar det först att komma över 52 poäng för att vara säkra på fortsatt spel i League One och sedan en top-tioplacering. Senast lagen möttes, på Kingsmeadow i slutet av november, slutade matchen 2-2 efter att Fleetwood kvitterat på tilläggstid.Talangfulle anfallaren George Oakley har lånats ut en månad till Maidstone United eftersom det inte har varit lätt att ta en plats i Wimbledons anfall. George Francomb har fått en liten flicka och är tillbaka i träning. Tom Soares är lite hindrad av skador men fick spela i tisdags så frågan är om man ska spela honom en match till eller om man ska låta honom vila. Annars så finns det inga nya skador att rapportera så Neal Ardley kan ställa upp ett starkt lag på plan. Tidigare frågetecknen Dean Parrett och Darius Charles klarade sig igenom matchen i tisdags utan problem.Frågan är om Ardley väljer den lite mer defensivt balanserade 3-5-2-uppställningen och låter Will Nightingale få starta med Paul Robinson och Darius Charles i backlinjen med Jon Meades och George Francomb som wingbacks eller om han håller kvar vid samma 4-4-2-formation som senast. Lyle Taylor som avgjorde matchen mot MK är i en riktigt bra form och tillsammans med Tom Elliott på topp har Wimbledon en duo som kan hota de bästa lagen i ligan.Man får tillbaka Devante och and Ashley Eastham som missade Fleetwoods senaste match en 1–0 seger mot Walsall. Managern Uwe Rosler var mycket nöjd med ersättarnas insats mot Walsall så det kommer bli ett angenämt problem att ta ut startelvan idag. Man har en talangfull mittfältare Cameron Brannagan på lån från Liverpool och anfallaren David Ball leder den interna skytteligan med tolv ligamål på 37 matcher. Uwe Rosler har sagt att med tanke på Wimbledons form så krävs det att man startar matchen springandes och tidigt skapa chanser att göra mål. Fleetwood har endast förlorat två matcher på hemmaplan så man vet att man är starka hemma på Highbury Stadium.League OneHighbury Stadium, Fleetwood, Lancashire: Lördag den 18:e mars 201715:00 BST, 16:00 svensk tidSvår bortamatch väntar för Wimbledon.Ikväll spelas en match som egentligen aldrig borde spelas, en match som var svår att föreställa sig tills det blev allt tydligare att den inte kunde undvikas. Wimbledons resa upp genom ligasystemet har fört oss till denna kväll då två lag, vars ligaplacering och ekonomiska resurser bara några år sedan skilde sig enormt, möts. Skillnaden när det gäller ekonomin kvarstår dock även om den har minskat en del.Idag får AFC Wimbledon besök hemma på Kingsmeadow av en gammal bekant som man vid det här laget lärt känna väl nämligen Northampton Town.Vi summerar februari månad där Wimbledon avslutar månaden med en förlustfri svit på tre matcher så häng med när redaktionen tycker till.Ännu ett topplag väntar i tuff bortamatch för The Dons som visat god formWimbledon drar till North Lincolnshire för att möta topplaget Scunthorpe United.The Dons återvänder hem för en tuff match mot formstarka Walsall.2-2 slutade tisdagens möte borta mot Gillingham FC i en match som bjöd på underhållande spel men med alldeles för mycket misstag inblandat.Ny bortamatch ikväll för AFC WImbledon då man gör den korta resan till Gillingham. Nu är det upp till bevis för Neal Ardley och hans mannar att visa att The Dons håller League One klass genom att ta med sig tre poäng hem från kvällens match.