Upp till bevis ikväll nu Neal Ardley!

Inför: Gillingham FC - AFC Wimbledon

Ny bortamatch ikväll för AFC WImbledon då man gör den korta resan till Gillingham.

Nu är det upp till bevis för Neal Ardley och hans mannar att visa att The Dons håller League One klass genom att ta med sig tre poäng hem från kvällens match.re



Vi hoppas på bättre fokus ikväll då vi möter Gillingham FC på bortaplan och förhoppningsvis en synnerligen efterlägtad bortaseger.



Under den korta tid som gått från lördagens förlustmatch så kan man rapportera att Dean Parret nu äntligen är redo för spel.



Det var i matchen mot Charlton den 11/2 som Chris Robertson fick sig en smäll på axeln som gjorde att han inte kunde vara med i truppen mot Shrewsbury i lördags.

Chris har under träning fortsatt att känna av axeln så man sparar honom även i kvällens match mot Gillingham.

I övrigt inget nytt på skadefronten utan det är instort sett samma lag som kommer mönstras ikväll som i senaste matchen.



I Gillingham har managern Ady Pennock en i stort sett skadefri trupp att välja spelare ur.

Enda frågetecknet är på mittfältaren Scott Wagstaff som tränat försiktigt på måndagen efter att fått klivit av planen i mötet med Chesterfield förra tisdagen.

På de fem senaste matcherna har "The Gills" fyra oavgjorda och en förlust vilken kom i senaste matchen borta mot



På fem möten genom åren har The Dons vunnit tre, spelat en oavgjord samt endast förlorat en gång mot Gillingham.

Senaste mötet hemma på Kingsmeadow vanns av Wimledon med 2-1 efter mål av

Vi ser gärna en repris ikväll och varför inte med



Mot en favorit i repris ikväll nu då och tre oerhört viktiga poäng!



Gillingham FC - AFC Wimbledon

League One

Arena: MEMS Priestfield Stadium

Datum: Tisdag den 21:a februari 2017

Avspark: 19:45 BST, 20:45 svensk tid, 02:45 thailändsk tid

Följ matchen på: http://www.player.afcwimbledon.co.uk/



WOMBLE TILL I DIE!







2017-02-21 16:04:00 2017-02-21 16:04:00

AFC Wimbledons förbannelse att kunna vinna på bortaplan håller i sig. I gårdagens möte borta mot Shrewsbury Town fick man ännu en gång åka hem tomhänta efter att ha förlorat med 2-1. Ett litet glädjeämne är dock att man lyckades göra mål på bortaplan för första gången sedan den 22/10.Ännu en tuff uppgift väntar idag AFC Wimbledon när man möter ett formstarkt Shrewsbury Town på bortaplan.Jumbon Coventry besöker London men kvällen till ära så skall en gammal respekterad anfallare göra debut för gästerna och frågan är om gamla takter sitter i.Londonderby och måste match för The Dons när ett formstarkt Charlton gästarSvår bortamatch för Wimbledon när man möter andraplacerade Sheffield United som har förstärkt laget under januari.Vi summerar januari månad där förlusten i FA Cupen svider lite utöver det vanliga, Sutton United varför!Fullt fokus på ligaspelet efter den tråkiga cup sortinAvancemang och en TV-sänd hemmamatch mot Leeds ligger i potten för kvällens match mot Sutton.