Får vi se AFC Wimbledons Tyrone Barnett lika glad efter dagens möte borta mot sin förra klubb Shrewsbury Town FC?

Inför: Shrewsbury Town FC - AFC Wimbledon

Ännu en tuff uppgift väntar idag AFC Wimbledon när man möter ett formstarkt Shrewsbury Town på bortaplan.





Vi är inne i en dålig period just nu där trepoängarna lyser med sin frånvaro medan skadelistan däremot växer.

På bortaplan har vi inte lyckats vinna sedan 1-0 segern mot

Det var för övrigt senaste gången som Wimbledon lyckades göra mål på bortaplan och nu är man uppe i, föga smickrande, sju raka bortamatcher utan att ha gjort mål.



Tisdagens match mot

Denna gång var det mittbacken, Paul Robinson, som blev "matchjälte" när matchuret stod på 90+3 minuter.

Avsaknaden av

Förhoppningsvis kan hans styrka och fina huvudspel ställa till med stora problem för



Inför dagens match saknas

Skadan visade sig sedan vara så pass allvarlig att man räknar med att Barry blir borta i minst sex veckor vilket såklart är ett stort avbräck för Wimbledon.



På andra kanten får vi nog se



Paul Robinson och







En som inte direkt rosat marknaden sedan han kom till klubben i augusti är Tyrone

Idag skulle jag dock gärna se att Neal Ardley gav honom chansen från start då han om någon bör känna till Shrewsburys spel då det var hans klubbadress innan han kom till



Shrewsbury hade innan senaste förlustmatchen mot Peterborugh sex raka utan förlust varav fyra segrar mot b.la. topplagen Bradford och Scunthorpe.

Laget är, under ledning av manager Paul Hurst, på väg uppåt i tabellen och ligger i dagsläget på en 18:e plats, fyra poäng efter Wimbledon.

Sedan Hurst tillträdde i slutet av oktober förra året har Shrewsbury verkligen kommit igång och man var väldigt aktiva under det att transferfönstret var öppet i januari.

Wimbledon bör ha extra koll på nummer 19 i Shrewsbury, forwarden Freddie Ladapo som visat upp en strålande form den senaste tiden.



Mot en efterlängtad seger idag nu då!



Shrewsbury Town FC - AFC Wimbledon

League One

Arena: Greenhous Meadow

Datum: Lördag den 18:e februari 2017

Avspark: 15:00 BST, 16:00 svensk tid, 22:00 thailändsk tid

Följ matchen på: http://www.player.afcwimbledon.co.uk/



WOMBLE TILL I DIE! Vi är inne i en dålig period just nu där trepoängarna lyser med sin frånvaro medan skadelistan däremot växer.På bortaplan har vi inte lyckats vinna sedan 1-0 segern mot Peterborough den 22/10 på ABAX Stadium.Det var för övrigt senaste gången som Wimbledon lyckades göra mål på bortaplan och nu är man uppe i, föga smickrande, sju raka bortamatcher utan att ha gjort mål.Tisdagens match mot Coventry på hemmaplan slutade 1-1 sedan vi för andra matchen i rad lyckats kvittera på övertid.Denna gång var det mittbacken, Paul Robinson, som blev "matchjälte" när matchuret stod på 90+3 minuter.Avsaknaden av Tom Elliott längst fram var påtaglig men idag är Tom åter tillbaka i truppen efter att ha varit avstängd i en match.Förhoppningsvis kan hans styrka och fina huvudspel ställa till med stora problem för Shrewsbury s backlinje och öppna upp ytor för andra spelare i Wimbledon.Inför dagens match saknas Barry Fuller i backlinjen då han skadade bröstmuskeln i mötet mot Charlton den 11/2.Skadan visade sig sedan vara så pass allvarlig att man räknar med att Barry blir borta i minst sex veckor vilket såklart är ett stort avbräck för Wimbledon. George Francomb tog då plats som högerback mot Coventry och bör få fortsatt förtroende som ersättare idag.På andra kanten får vi nog se Sean Kelly som ersättare för Jonathan Meades som fortfarande tampas med sina vadproblem och är ytterst tveksam till spel idag. Darius Charles och Will Nightingale är båda tillbaka i träning efter sina skador men det är även där tveksamt om någon av dom kommer att få speltid idag.Paul Robinson och Chris Robertson gör dock ett jättejobb i mittlåset så där behöver vi inte vara oroliga. David Fitzpatrick är tillbaka i truppen efter en lyckosam period i Torqay dit han var utlånad under två månader. Chris Whelpdale samt Dean Parrett rapporteras vara aktuella i truppen igen och där framme har Neal Ardley samtliga forwards till sitt förfogande.En som inte direkt rosat marknaden sedan han kom till klubben i augusti är Tyrone Barnet t.Idag skulle jag dock gärna se att Neal Ardley gav honom chansen från start då han om någon bör känna till Shrewsburys spel då det var hans klubbadress innan han kom till AFC Wimbledon Shrewsbury hade innan senaste förlustmatchen mot Peterborugh sex raka utan förlust varav fyra segrar mot b.la. topplagen Bradford och Scunthorpe.Laget är, under ledning av manager Paul Hurst, på väg uppåt i tabellen och ligger i dagsläget på en 18:e plats, fyra poäng efter Wimbledon.Sedan Hurst tillträdde i slutet av oktober förra året har Shrewsbury verkligen kommit igång och man var väldigt aktiva under det att transferfönstret var öppet i januari.Wimbledon bör ha extra koll på nummer 19 i Shrewsbury, forwarden Freddie Ladapo som visat upp en strålande form den senaste tiden.Mot en efterlängtad seger idag nu då!: Greenhous Meadow: Lördag den 18:e februari 2017: 15:00 BST, 16:00 svensk tid, 22:00 thailändsk tidFölj matchen på: http://www.player.afcwimbledon.co.uk/WOMBLE TILL I DIE!

0 KOMMENTARER 116 VISNINGAR 0 KOMMENTARER116 VISNINGAR LEIF VIKLUND

2017-02-18 10:30:26 2017-02-18 10:30:26

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Wimbledon

AFC Wimbledon

2017-02-18 10:30:26

AFC Wimbledon

2017-02-14 16:00:00

AFC Wimbledon

2017-02-11 09:00:00

AFC Wimbledon

2017-02-04 15:08:23

AFC Wimbledon

2017-02-03 09:30:00

AFC Wimbledon

2017-01-23 21:45:00

AFC Wimbledon

2017-01-21 11:20:00

AFC Wimbledon

2017-01-17 16:32:00

AFC Wimbledon

2017-01-14 12:13:00

AFC Wimbledon

2017-01-09 00:51:04

ANNONS:

Ännu en tuff uppgift väntar idag AFC Wimbledon när man möter ett formstarkt Shrewsbury Town på bortaplan.Jumbon Coventry besöker London men kvällen till ära så skall en gammal respekterad anfallare göra debut för gästerna och frågan är om gamla takter sitter i.Londonderby och måste match för The Dons när ett formstarkt Charlton gästarSvår bortamatch för Wimbledon när man möter andraplacerade Sheffield United som har förstärkt laget under januari.Vi summerar januari månad där förlusten i FA Cupen svider lite utöver det vanliga, Sutton United varför!Fullt fokus på ligaspelet efter den tråkiga cup sortinAvancemang och en TV-sänd hemmamatch mot Leeds ligger i potten för kvällens match mot Sutton.Kan en svår hemmamatch för the Dons inklämd mellan två FA-cup möten mot Sutton ge Wimbledon tre viktiga poäng eller kommer Oxford få revansch för senast.Lördagens möte mot Sutton United på Gander Green Lanes konstgräs visade sig bli en betydligt tuffare uppgift än väntat för AFC Wimbledon. 0-0 blev slutresultatet och med facit i hand skall The Dons vara nöjda med att fått med sig ett omspel hemma på Kingsmeadow Ground senare i januari.