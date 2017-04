Inför: Swindon – AFC Wimbledon

Wimbledon behöver slipa på formen när jakten på viktiga fortsätter

Kontraktet är säkrades i samband med vinsten mot Rochdale i slutet av mars där laget landade på 54 poäng och säker mark för nytt kontrakt. Sedan dess har det gått troll två raka förluster har lett till av vi bland annat passerats av våra antagonister MK. Fortfarande finns viktiga poäng att spela om och en trettonde plats i våra första League One säsong är mera än godkänt med jag och många andra nöjer sig nog inte fören vår antagonister hölls bakom oss i tabellen.Dagens motståndare Swindon har vi mycket att tacka för då det under föregående omgång kryssade mot just MK i en tuff bortamatch. Swindon eller The Robins går en tuff påsk till mötes där poäng utfallet mer eller mindre kommer avgöra om laget spelar League Two fotboll nästa säsong med tanke på tabelläget. Laget ligger för närvarande på en 22:a plats vilket innebär nedflyttning. Laget har 43 poäng och jagar Port Vale 21:a på 45 poäng också under strecket med Gillingham 20:e på 46 poäng precis över strecket på säker mark.The Robins har ett tufft jobb kvar att göra med fyra matcher kvar och Manager director of Football Tim Sherwood som knappast behöver någon nämnvärd presentation sitter nog på nålar inför slutstriden av årets upplaga av League One. Han kämpar för sin existens precis som Swindon och min uppfattning är att dom inte kommer greja kontraktet trots att laget har tre raka utan förlust. Har faktiskt stormat en hel del kring Swindon under åren och ingen glömmer väl Paulo Di Canios tid vid rodret då hann faktiskt tog upp laget i dagens League One 2012 men finansiella problem har under åren lett till att klubben haft det tufft. Di Canio gjorde ett fantastiskt jobb och hjärtat som han visade på planen visade han även upp som tränare och gjorde ett fin fint jobb innan han lämnade för Sunderland 2013.Nog pratat om dagens motståndare och över till vårt fokus som vi nämnde tidigare vår vidare poängjakt och mål att sluta ovan MK. Förra helgen gick vi på en tung förlust mot Bristol Rovers då ett gäng svenskar och en finne följde laget på plats i samband med vår årliga SewDons resa. Rovers 0-1 i ryggen efter 11 sekunder höll sig hela matchen ut där Wimbledon var det spelförande laget utan spets och Rovers spelade på våra misstag med snabba omställningar vilket gav dem alla tre poängen.Ett stort avbräck för Wimbledon var magsjukan som spridit sig i laget inför föregående helg så blev en hel del förändringar i startelvan. Inför dagens match så ser skadeläget betydligt bättre ut med endast anfallaren Tom Elliot som det stora frågetecknet, ljumskskadan ser även ut att hålla honom borta från hela påskhelgen så hemmamötet mot Peterbourogh ligger även i riskzonen.När vi ändå tagit upp en Manager Director of Football kan vi nämna en annan vid namn och det är Les Ferdinand tidigare även lagkamrat med ovan nämnda Tim. Numera är hans arbetsgivare OPR och han har under senaste tid varit en flitig besökare på Kingsmeadow, ryktena går även att det är Jake Reeves som ligger under radarn för en potentiell övergång till sommaren eller är det Tyrone Barnet t haha!Nu går vi ut och gör vårt jobb och tar poäng senaste matchens spjutspets med tanke på skadeläget var att mittbacken Darius Charles byttes in på topp i slutet av andra. Kommer knappast behövas idag eller?League OneCounty Groundden 14:e april 201715:00 BST, 16:00 svensk tid.COME ON YOU DONS!!!