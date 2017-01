Matchrapport (FA-Cupen): Avancemanget till 4:e omgången får vänta ett tag till.

Lördagens möte mot Sutton United på Gander Green Lanes konstgräs visade sig bli en betydligt tuffare uppgift än väntat för AFC Wimbledon.

0-0 blev slutresultatet och med facit i hand skall The Dons vara nöjda med att fått med sig ett omspel hemma på Kingsmeadow Ground senare i januari.

Inramningen tilll matchen var det i alla fall inget fel på med 5013 åskådare på läktarna i detta omskrivna "Suburban Surrey Derby" där ett avancemang till 4:e omgången i FA-Cupen stod på spel. Neal Ardley hade gjort två ändringar i startelvan från den senaste matchen hemma mot Millwall där Andy Barcham fick ersätta en skadad Jon Meades på mittfältet och Dannie Bulman fick förtroende från start istället för George Francomb Det märktes rätt tidigt att Wimbledon hade lite svårigheter med att anpassa sig till det lite snabbare konstgräset vilket Sutton drog nytta av genom att starta matchen i ett rätt högt tempo.Redan i den 5:e matchminuten får den gamle Wimbledonprofilen i Sutton, Matt Tubbs, ett bra läge då han gör en löpning bakom Wimbledonförsvaret när Roarie Deacon slår den öppnande passningen.Matt Tubbs avslut går dock strax utanför Wimbledonmålvakten James Shea s vänstra stolpe.Målchanserna blev få under resten av halvleken och tyvärr blev spelet väldigt ryckigt då domare Keith Stroud blåste av spelet alldles för många gånger för frispark.En spelare som tappade humöret en aning av alla avblåsningar var Wimbledons mittfältare Jake Reeves som i den 22:a matchminuten får en varning för att protesterat högljutt när domaren blåste frispark till Sutton.Wimbledon har några halvchanser med avslut från Lyle Taylor och Tom Elliott men ingen riktigt het målchans vill infinna sig.Istället är det Sutton som kommer närmast ett ledningsmål när Maxime Biamou träffar ribban med ett skott utifrån efter ha fått en fin passning från Roarie Deacon.0-0 står sig dock som halvtidsresultat.När den andra halvleken drar igång så kan man ana en viss tempohöjning från Wimbledon och att man börjar behärska underlaget bättre medan vissa av Sutton spelarna börjar se aningen trötta ut.Andy Barcham börjar komma loss mer på sin vänsterkant och får vid ett tillfälle in bollen i Suttons straffområde mot Ross Warner i Suttonmålet som styr bollen, via ribban, ut till en resultatlös hörna.Sutton är dock farliga när dom får chansen att ställa om till kontring och i den 61:a matchminuten är det nära mål när återigen Suttons Maxime Biamou får till ett bra avslut efter en passning från Roarie Deacon.Skottet räddas dock av James Shea som sträcker ut ordentligt längs marken och styr ut bollen till höger.Wimbledon tar nu över mer och mer och Suttons manager Paul Doswell gör sina tre byten inom kort tid då vissa av hans spelare är helt tröttkörda.När klockan tickat upp till matchminut 84 så kommer en omtvistad situation nere i Suttons straffområde. Wimbledons Barry Fuller har gjort en fin löpning från sin högerbacksposition och får en passning leveread av Dean Parret in i sraffområdet. Barry når bollen först men är hårt ansatt av Suttons Bradley Hodson-Odoi och går i backen.Domare Keith Stroud väljer dock att inte blåsa för straff för Wimbledon utan viftar avvärjande med armarna.Slutet av matchen blir också dramatiskt där Wimbledons Lyle Taylor först får på ett skott på mål från nära håll och i kalabaliken som uppstår får sedan mittbacken i Wimbledon, Paul Robinson, på ett skott som tyvärr går strax över ribban.Neal Ardley gör ett byte i matchen när George Francomb ersätter Dean Parrett i den 90:e matchminuten.Efter sex minuters tilläggstid så blåser domaren av matchen som slutar 0-0.Det var ingen vidare match från Wimbledon sida denna dag och visst skall vi kunna kräva mer av Neal Ardley och hans mannar då vi möter ett lag som spelar två divisioner under oss.Konstgräset spelade väl en viss roll i sammanhanget men det är ingen ursäkt om man ser till hela matchen.Det var ängsligt samt tempofattigt där ute på planen och att Neal Ardley inte gör några byten i halvtid är för mig oerhört märkligt.All heder till Sutton United dock som gjorde sitt bästa och helt klart var närmast segern och avancemang till 4:e omgången.Nu blir det istället ett omspel hemma på Kingsmeadow Ground den 17:e januari där vi hoppas på ett helt annat spel och attityd från Wimbledons sida.Lottningen till 4:e omgången i FA-Cupen sker dock redan på måndag den 9:e januari och där vi kommer lottas som boll nummer 30 av 32.Laget enligt följande:1Shea2Fuller6Robinson32Charles22Kelly18Parrett utbytt mot Francomb i matchminut 90+18Reeves4Bulman17Barcham9Elliott33TaylorWOMBLE TILL I DIE!