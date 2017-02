Matchrapport: Skakigt AFC Wimbledon fick med sig en poäng.

2-2 slutade tisdagens möte borta mot Gillingham FC i en match som bjöd på underhållande spel men med alldeles för mycket misstag inblandat.

Wimbledon mönstrade samma startelva som i lördagens möteborta mot Shrewsbury och man började även denna gång optimistiskt med bra fart framåt vilket ger resultat i den 17:e matchminuten. George Francomb e slår in en frispark i motståndarnas straffområde som Darius Charles nickar ner till Lyle Taylor som i sin tur avslutar kliniskt på halvvolley.1-0 till Wimbledon i den 17:e matchminuten.Gillinghams replik kommer dock omgående då Bradley Dack alldleles för enkelt får komma igenom Wimbledonförsvaret och sätta 1-1 i den 19:e matchminuten bakom James Shea Spelet böljar sedan fram och tillbaka med mängder av målchanser b.la. ett friläge för Wimbledons Tom Elliott som dock tar för lång tid på sig att komma till avslut och blir av med bollen.I den 36:e matchminuten skjuter Gillinghams Josh Parker ett skott mot Wimbledonmålet som tar på Gillinghams Josh Parker för att sedan leta sig in i nätmaskorna bakom James Shea.shea blir vansinnig och anser att Parker står offside när bollen ändrar riktning på honom men domaren godkänner målet.2-1 till Gillingham i den 36:e matchminuten.Wimbledon gör ett byte i halvtid där Will Nightingale ersätter Sean Kelly Man går därmed ner på en trebackslinje för att forcera in en kvittering och just Will Nightingale får ett gyllene läge att kvittera strax efter pausvilan men nickar, helt omarkerad, utanför målet. Neal Ardley byter sedan ut David Fitzpatrick i den 65:e matchminuten och in kommer istället Dominic Poleon . Nu skall bara kvitteringen signalerar Ardley med det bytet.Spelet fortsätter att vara vidöppet med chanser åt båda håll vilket leder till att Wimbledons Andy Barcham lyckas få in kvitteringsbollen, hårt uppvaktad av Gillinghamförsvaret, i den 69:e matchminuten.Efter det får Wimbledon betala för sin satsning framåt och blir de sista 15 minuterna ordentligt tillbakapressade av ett Gillingham som fått segervittring. Saken blir inte bättre av att Tom Elliott tvingas utgå i den 75:e matchminuten med en känning av sin tidigare skada.Tyrone Barnet t kommer in på planen som ersättare men alla vet ju vid det här laget att Tyrone helt enkelt inte kan göra mål längre så vi kunde lika gärna bytt in en sten istället.En stor dos med tur och stolpen räddar Wimbledon från förlust och när domaren blåser av matchen var det nog en djup suck av lättnad som kom ur Neal Ardleys mun.En poäng som vi skall vara otroligt glada över att fått med oss med tanke på hur slutet av matchen utvecklade sig. Vi fortsätter att slarva bort öppna lägen och vid Gillinghams kvitteringsmål så var det en riktig hönsgård i försvaret.Andy Barcham var egentligen den enda ljuspunkten i ett för kvällen otroligt virrigt Wimbledon.Nu väntar närmast Walsall på hemmaplan den 25:e februari vilket kommer bli ytterligare en riktigt tuff utmaning då Walsall gått som tåget på slutet och verkligen fått upp ångan.WOMBLE TILL I DIE!